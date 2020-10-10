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Bursa'da yoğun sis kazaya neden oldu

Bursa'da meydana gelen kazada yoğun sis nedeniyle otomobil ile ambulans çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle takla atan ambulans yola savruldu. Kazada 5 kişi yaralandı.

10 Ekim 2020 Cumartesi 16:49
Bursa'da yoğun sis kazaya neden oldu
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Bursa’da İzmit-İstanbul Çevreyolu üzerinde etkili olan yoğun sis feci bir kazaya neden oldu. M.C.A’nın kullandığı otomobil, önündeki hasta nakil ambulansını görmeyerek arkadan çarptı.

Bariyerlere çarpan ambulans takla attı


Otomobilin arkadan çarpmasıyla hasta taşıyan ambulans, yol kenarındaki bariyere vurarak takla attı. Kazada ambulans sürücüsü ile ambulansta bulunan hasta ve otomobildeki 3 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra hastaneye sevk edildi.



Son Güncelleme: 10.10.2020 16:49
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Anahtar Kelimeler:
BursaSisKaza
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