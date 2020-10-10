Bursa'da yoğun sis kazaya neden oldu

Bursa’da İzmit-İstanbul Çevreyolu üzerinde etkili olan yoğun sis feci bir kazaya neden oldu. M.C.A’nın kullandığı otomobil, önündeki hasta nakil ambulansını görmeyerek arkadan çarptı.

Bariyerlere çarpan ambulans takla attı

Otomobilin arkadan çarpmasıyla hasta taşıyan ambulans, yol kenarındaki bariyere vurarak takla attı. Kazada ambulans sürücüsü ile ambulansta bulunan hasta ve otomobildeki 3 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra hastaneye sevk edildi.