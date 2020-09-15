Bursa'da yaşanan heyelan can aldı

Bursa’daki Doğancı Barajı mevkiinde yürekleri yakan bir olay yaşandı. Bursa’da baraj sahasında heyelan meydana geldi. Şantiyedeki makinelerin güvenliğini sağlamak için bölgede bulunan bekçi heyelan sonrası toprağın altında kalarak yaşamını yitirdi. Bekçi 2 tane iş makinesinin nöbetini tutuyordu. Makineler heyelan sonrasında kullanılamaz hale geldi ve hurda oldu.

Doğancı Köyü yakınlarında gerçekleşen heyelan can aldı. Bölgede istinat duvarı çalışmaları yapılıyordu. Meydana gelen heyelan sonrasında ağaç parçaları ve büyük kaya parçaları yolu kapattı. Çalışma sahasındaki bekçi 70 yaşındaki Süleyman Sarı, kendi otomobilinin içerisinde ezilerek yaşamını yitirdi.

Bölgeye hızlı bir şekilde AFAD, jandarma, itfaiye ve 112 ekipleri sevk edildi. Heyelan sonrasında Keles ve Orhaneli yolları ulaşıma kapandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.