İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Denizli'de kumar operasyonu: 22 kişiye 99 bin TL ceza kesildi!
Denizli'de kumar operasyonu: 22 kişiye...
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında silahlı soyguna uğradı
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında...
Yarın o iki ilde kar tatili
Son Dakika
Yarın o iki ilde kar...
Kafe ve restoranların açılmasında hangi önlemler alınacak? İşte TSE standartları..
Son Dakika
Kafe ve restoranların açılmasında hangi...

Bursa'da vahşet! Abisi ve yengesi döverek öldürdü!

Bursa'da yaşanan korkunç olayda abisi ve yengesi ile aynı evde yaşayan kadın dövülerek öldürüldü. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine giden polisler abi ve yengeyi gözaltına alınırken ikili cinayeti çapraz sorgu ile itiraf etti.

20 Şubat 2021 Cumartesi 15:11
Bursa'da vahşet! Abisi ve yengesi döverek öldürdü!
Takip Et:

Bursa’da yaşanan akıl almaz olayda kavga edildiğini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine giden ekipler gittikleri evde cansız bir beden buldu. Polisler 2 kişiyi gözaltına alırken çapraz sorguda olayın aslı öğrenildi.

Olay, öğle saatlerinde Bursa’nın Gemlik ilçesine bağlı Küçük Kumlu Mahallesinde yaşandı. apartmanın giriş dairesinde oturan bir aileden gelen kavga seslerini polise ihbar eden komşular meraklı gözlerle polisi beklemeye başladı. Ekipler eve girdiğinde cansız bir kadın bedeniyle karşılaştı. 2 kişi gözaltına alınırken hayatını kaybeden kadının ölüm sebebi öğrenilmek üzere cansız beden Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Saniye Kaçar’a ait olduğu belirlenen cansız beden sonrasında incelemelere hız veren Gemlik Polis ekipleri Saniye Kaçar’ın birlikte yaşadığı abisi E.Ç. ve yengesi G.Ç. sorguya alındı. Çapraz sorguya alınan ikilinin hareketlerinden şüphelenen ekipler Saniye Kaçar’ın abisinin Kaçar için psikolojik sorunları var kendini yere attı kafasını duvara çarptı iddialarına inanmadı. Çapraz sorguda suçlarını itiraf eden abi ve eşi tutuklandı.

 



Son Güncelleme: 20.02.2021 15:11
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
BursaGemlikKorkunçCinayetAbiYengeDöverekölüm
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye'de günlük koronavirüs vaka ve ölü sayısı açıklandı
Türkiye'de günlük koronavirüs vaka ve ölü sayısı açıklandı
Patlayan tüp duvarı yıktı: 2 ölü
Patlayan tüp duvarı yıktı: 2 ölü
Beşiktaş'ta refüjdeki ağaca çarpan sürücü yaralandı
Beşiktaş'ta refüjdeki ağaca çarpan sürücü yaralandı
Antalya'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada pompalı tüfekle vurulan genç hayatını kaybetti
Antalya'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada pompalı tüfekle vurulan genç hayatını kaybetti
Antalya Serik'te tek katlı bir evde çıkan yangın kontrol altına alındı
Antalya Serik'te tek katlı bir evde çıkan yangın kontrol altına alındı
Diyarbakır'da iki kişi arasında çıkan tartışmada bir kişi vuruldu
Diyarbakır'da iki kişi arasında çıkan tartışmada bir kişi vuruldu

Popüler Haberler

Arıza dizisi Burak kimdir? Gerçek adı nedir? Olgun Toker nereli, yaşı kaç?
Hercai dizisi Füsun kimdir? Ayşegül Günay kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Savaşçı dizisi Çiğdem Teğmen kimdir? Gaye Turgut Evin nerelidir?
Kefaret dizisinin Can'ı Göktan Oktay Göztepe'nin hayat hikayesi!
Kefaret dizisindeki Meltem karakteri kimdir?
Kefaret dizisi Meltem karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Özge Özacar kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Bugünün koronavirüs tablosu açıklandı mı? 21 Şubat 2021 Pazar Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler
Kefaret dizisi oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler
Arıza dizisi tekrarları ve yeni bölüm hangi gün, saat kaçta hangi kanalda yayınlanıyor?
Arıza dizisi Füsun kimdir? Dilara Aksüyek rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Mahkumlara Af için AK Parti'den yeni açıklama
Apple, IOS 14.5 güncellemesi ne zaman yayınlanacak? Güncellemeyle 217 yeni emoji hayatımıza girecek
Akademisyen nasıl olunur? Güncel Doçent, Profesör olma şartları
Kırmızı Oda dizisindeki Süreyya’nın hikayesi izleyenleri etkilemeyi başardı!
Kimse Bilmez neden final yapıyor? Kimse Bilmez final bölüm tarihi
Arıza dizisi Şehmuz karakteri kimdir? Şekip Taşpınar kimdir, nereli, kaç yaşında?
Kefaret Meltem kimdir? Özge Özacar biyografisi
Sihirli Annem dizisinde Çilek karakterini Belinay Süvari canlandırıyor
Tövbeler Olsun Nazmiye Horanta kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Seda Türkmen kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Arıza dizisi Halide kimdir? Gerçek adı nedir? Ayça Ayşin Turan nereli, yaşı kaç?
Günlük burç yorumları; 22 Şubat 2021 burç yorumları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.