Bursa'da vahşet! Abisi ve yengesi döverek öldürdü!

Bursa’da yaşanan akıl almaz olayda kavga edildiğini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine giden ekipler gittikleri evde cansız bir beden buldu. Polisler 2 kişiyi gözaltına alırken çapraz sorguda olayın aslı öğrenildi.

Olay, öğle saatlerinde Bursa’nınilçesine bağlı Küçük Kumlu Mahallesinde yaşandı. apartmanın giriş dairesinde oturan bir aileden gelen kavga seslerini polise ihbar eden komşular meraklı gözlerle polisi beklemeye başladı. Ekipler eve girdiğinde cansız bir kadın bedeniyle karşılaştı. 2 kişi gözaltına alınırken hayatını kaybeden kadınınsebebi öğrenilmek üzere cansız beden Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Saniye Kaçar’a ait olduğu belirlenen cansız beden sonrasında incelemelere hız veren Gemlik Polis ekipleri Saniye Kaçar’ın birlikte yaşadığı abisi E.Ç. ve yengesi G.Ç. sorguya alındı. Çapraz sorguya alınan ikilinin hareketlerinden şüphelenen ekipler Saniye Kaçar’ın abisinin Kaçar için psikolojik sorunları var kendini yere attı kafasını duvara çarptı iddialarına inanmadı. Çapraz sorguda suçlarını itiraf eden abi ve eşi tutuklandı.