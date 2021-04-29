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Bursa'da trafik durma noktasına geldi

Tam kapanmadan önce Bursa’da şehir trafiği neredeyse durma noktasına geldi. Bursa’da şehir trafiğinin önemli bölgelerinde sıkışıklık ortaya çıktı.

29 Nisan 2021 Perşembe 20:37
Bursa'da trafik durma noktasına geldi
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Türkiye’nin en büyük illerinden biri olan Bursa’da, tam kapanma öncesinde şehir trafiği neredeyse durma noktasına geldi. Bursa’da şehir trafiğinin önemli bölgelerinde sıkışıklık ortaya çıktı. Acemler kavşağı olarak nitelendirilen bölgede büyük yoğunluk yaşandı. Özellikle bu bölgeden günde 210.000 araç geçiyor. Bursa trafiğinin kalbi olarak nitelendiriliyor.

Ayrıca İzmir yolunda da yoğun bir trafik gözlemlendi. Şehirde yaşanan trafik yoğunluğundan dolayı İzmir otobanında, Mudanya yolunda ve Şehir hastanesi tarafında uzun kuyruklar oluştu. Kısıtlama öncesinde evlerine yetişebilmek için yollara düşen vatandaşlarımız bu yoğunluktan şikayet etti. Bursa’da trafiğin en yoğun olduğu yerler arasında şehir stadyumunun bulunduğu bölgeler yer almaktadır. Buradaki trafik sadece pandemi döneminde değil, normal zamanlarda da oldukça sıkışık bir hale geliyordu.




Son Güncelleme: 29.04.2021 20:37
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Anahtar Kelimeler:
BursaTrarfik
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