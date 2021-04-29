Bursa'da trafik durma noktasına geldi

Ayrıca İzmir yolunda da yoğun bir trafik gözlemlendi. Şehirde yaşanan trafik yoğunluğundan dolayı İzmir otobanında, Mudanya yolunda ve Şehir hastanesi tarafında uzun kuyruklar oluştu. Kısıtlama öncesinde evlerine yetişebilmek için yollara düşen vatandaşlarımız bu yoğunluktan şikayet etti. Bursa’da trafiğin en yoğun olduğu yerler arasında şehir stadyumunun bulunduğu bölgeler yer almaktadır. Buradaki trafik sadece pandemi döneminde değil, normal zamanlarda da oldukça sıkışık bir hale geliyordu.
Son Güncelleme: 29.04.2021 20:37