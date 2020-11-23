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Bursa'da tapu memurlarıyla işbirliği yaparak tapu değiştiren çete çökertildi

Bursa Tapu Müdürlüğü'ndeki memurlarla iş birliği yapan ve yüksek değerdeki tapulara sahip kişilerin dublörleriyle tapu satışı yaptığı belirlenen çete çökertildi. Gözaltına alınan 10 çete mensubundan 8'i tutuklandı.

23 Kasım 2020 Pazartesi 13:10
Bursa'da tapu memurlarıyla işbirliği yaparak tapu değiştiren çete çökertildi
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Bursa’da Tapu Müdürlüğü’ndeki memurlarla iş birliği yapan çetenin, değerli tapuları olan vatandaşlara benzeyen kişileri dublör olarak kullanarak tapu satışı yaptığı tespit edildi.

Bursa’da tapu sahiplerinin haberi olmadan tapularında değişiklik yapıldığı ihbarları üzerine KOM Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler, tapu memurlarını takibe aldı ve uzun süreli takibin ardından tapu memurlarının çeteyle iş birliği içerisinde olduğunu tespit etti.

Memurlarla iş birliği yaptıkları belirlendi


Tapuda görevli memurlarla iş birliği yapan çete üyelerinin yüksek değerli tapu sahipleriyle bilgi aldıkları öğrenildi. Çetenin, bu kişilere benzer kişiler bulup dublör olarak kullandıkları ve tapu işlemlerini yaptıkları tespit edildi.

8 şüpheli tutuklandı

Osmangazi, Nilüfer ve Mudanya ilçeleri Edine’de 11 farklı adrese düzenlenen operasyonlarda 11 çete üyesinden 10’u gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemler sonrasında adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2’si adli kontrol şartıyla serbest kaldı, 8 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 



Son Güncelleme: 23.11.2020 13:10
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