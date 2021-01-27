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Bursa'da taklalar atarak hurdaya dönen aracın sürücüsünün burnu bile kanamadı!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Burak Şimşek kontrolünde olan araç yağan yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu defalarca takla attı. Kazada sürücünün burnu bile kanamazken polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

27 Ocak 2021 Çarşamba 15:37
Bursa'da taklalar atarak hurdaya dönen aracın sürücüsünün burnu bile kanamadı!
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Bursa'da Taklalar Atarak Hurdaya Dönen Aracın Sürücüsünün Bunu Bile Kanamadı!

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil taklalar atarak hurdaya döndü.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı. Hurdaya dönen otomobilden, sürücü yara almadan kurtuldu.

Kaza, öğlen saatlerinde Bursa-Ankara Karayolu'nun Şehitler kavşağı mevkisinde meydana geldi. Bursa’dan İnegöl tarafına giden Burak Şimşek(43) kontrolündeki 14 KM 485 plakalı araç, yağan yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu, defalarca takla attı: Kazada kullanılmaz hale gelen aracın sürücüsü yara almadı. Polis ekipleri kaza hakkında soruşturma başlattı.  



Son Güncelleme: 27.01.2021 15:37
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