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Bursa'da takla atan otomobil hurdaya döndü!

Bursa'da bir araç yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Takla atan araç hurdaya dönerken sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.

28 Ocak 2021 Perşembe 02:46
Bursa'da takla atan otomobil hurdaya döndü!
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Bursa – Ankara yolu üzerinde bir aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attığı belirtildi. Sürücünün olaydan yara almadan kurtulması sevindirdi.

Yaşanan olay Bursa – Ankara karayolu üzerinde gerçekleşti. Hakimiyeti kaybeden araç takla attı. İnegöl mevkisinde ilerleyen 14 KM 485 plakalı araç olumsuz hava şartları nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Kaza sonucunda otomobil hurdaya dönerken aracın sürücüsü yara almadan kurtuldu. Yapılan ihbarlar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirilirken yol kısa süreliğini trafiğe kapatıldı. Aracın yoldan çekilmesi sonrasında yol kontrollü olarak trafiğe açıldı.

 



Son Güncelleme: 28.01.2021 02:46
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Anahtar Kelimeler:
BursaAraçTakla AttıHurda
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