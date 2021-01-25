Bursa'da sokak köpeğine çarparak kaçan sürücü düşen plakasından bulundu!

Bursa’da Sokak Köpeğine Çarparak Kaçan Sürücü Olay Yerine Düşen Plakasından Bulundu!

Bursa’da sokak köpeğine çarparak olay yerinden kaçan sürücü aracının çarpma sonucu düşen tamponu ve plakasından bulundu. Sürücünün çarptığı sokak köpeğinin ayakları kırıldı. Kazanın yaşandığı olay yerinde düşen kırık tampon ve plakadan ekipler sürücüyü buldu.

Kestel ilçesinin Çataltepe Mahallesi'ndeki BESOB sanayi kavşağında bir sokak köpeğinin yaralandığı ihbarını alan Kestel İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri harekete geçti. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, köpeği, ayakları kırılmış halde yerde yatarken buldu. Jandarma ekiplerinin haberi üzerine olay yerine gelen Kestel Belediyesi ekipleri, ayakları kırılan köpeği Yıldırım Hayvan Bakım Barınağı’na götürdüler. Barınağa götürülen köpek tedavi altına alındı. Olay hakkında soruşturma başlatan jandarma ekipleri, kazadan arta kalan plaka ve kırık tampondan araç sahibini buldu. Sokak köpeğine çarparak kaçan sürücünün A.R.Ö(23) olduğu tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından yakalanan A.R.Ö., adli ve idari işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

İşte araç çarpan sokak köpeği ve olay yeri görüntüleri;