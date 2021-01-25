İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Korona enfeksiyonu geçiren ve aşılanan kişiler mutasyonlu virüsten tekrar hastalanabilir mi?
Son Dakika
Korona enfeksiyonu geçiren ve aşılanan...
Bakan Koca duyurdu! Aşıların ikinci partisi yarın geliyor
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu! Aşıların ikinci...
Diyarbakır'da mutasyonlu koronavirüs alarmı!
Diyarbakır'da mutasyonlu koronavirüs alarmı!
Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman bitecek? Bilim kurulu üyesi açıkladı
Son Dakika
Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman...

Bursa'da sokak köpeğine çarparak kaçan sürücü düşen plakasından bulundu!

Bursa'da sokak köpeğine çarparak kaçan sürücü olay yerinden kaçmasına rağmen kaza anında olay yerinde bıraktığı kırık tampon ve plakdan bulundu. Kazada yaralanan sokak köpeği tedavisi yapılmak üzere hayvan barınağına götürüldü. Jandarma ekipleri olay yerinde düşen plakadan araç sürücüsünü yakaladı.

25 Ocak 2021 Pazartesi 17:44
Bursa'da sokak köpeğine çarparak kaçan sürücü düşen plakasından bulundu!
Takip Et:

Bursa’da Sokak Köpeğine Çarparak Kaçan Sürücü Olay Yerine Düşen Plakasından Bulundu!

Bursa’da sokak köpeğine çarparak olay yerinden kaçan sürücü aracının çarpma sonucu düşen tamponu ve plakasından bulundu. Sürücünün çarptığı sokak köpeğinin ayakları kırıldı. Kazanın yaşandığı olay yerinde düşen kırık tampon ve plakadan ekipler sürücüyü buldu.

Kestel ilçesinin Çataltepe Mahallesi'ndeki BESOB sanayi kavşağında bir sokak köpeğinin yaralandığı ihbarını alan Kestel İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri harekete geçti. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, köpeği, ayakları kırılmış halde yerde yatarken buldu. Jandarma ekiplerinin haberi üzerine olay yerine gelen Kestel Belediyesi ekipleri, ayakları kırılan köpeği Yıldırım Hayvan Bakım Barınağı’na götürdüler. Barınağa götürülen köpek tedavi altına alındı. Olay hakkında soruşturma başlatan jandarma ekipleri, kazadan arta kalan plaka ve kırık tampondan araç sahibini buldu. Sokak köpeğine çarparak kaçan sürücünün A.R.Ö(23) olduğu tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından yakalanan A.R.Ö., adli ve idari işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

İşte araç çarpan sokak köpeği ve olay yeri görüntüleri;

 

 



Son Güncelleme: 25.01.2021 17:44
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Bursa Sokak Köpeği KazasıBursaSokak Köpeğine Çarpan Sürücü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnaflara kredi müjdesi verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnaflara kredi müjdesi verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ'daki yeni yapılan deprem konutlarını havadan inceledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ'daki yeni yapılan deprem konutlarını havadan inceledi
Beylikdüzü'nde 1 işçi kazara kuyuya düşerek yaralandı!
Beylikdüzü'nde 1 işçi kazara kuyuya düşerek yaralandı!
Sinovac aşılarının ikinci sevkiyatları Türkiye'ye ulaştı
Sinovac aşılarının ikinci sevkiyatları Türkiye'ye ulaştı
İzmir Bornova ilçesinde apartman yangını! 2 kişi hastaneye kaldırıldı!
İzmir Bornova ilçesinde apartman yangını! 2 kişi hastaneye kaldırıldı!
Ambulans hatalı park eden araçlar yüzünden sokağa giremedi! Sağlık çalışanları koşarak hastaya yetişti!
Ambulans hatalı park eden araçlar yüzünden sokağa giremedi! Sağlık çalışanları koşarak hastaya yetişti!

Popüler Haberler

Defne ile Son Gece dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? Defne ile Son Gece dizisi oyuncu kadrosu
Kefilsiz kredi nasıl çekilir? Bankaların kefilsiz kredi limitleri
Pedofili kimlere denir, ne demektir?
Aile hekimliği yeni adrese nasıl taşınır?
BİM Kumtel yağlı radyatör bileklik özellikleri ve kullanıcı yorumları!
Sabıka kaydı polis ve bekçiliğe engel midir? 2021 Aile bireylerindeki sabıka bekçi ya da polis olmaya engel mi?
HGS bakiye ve borç sorgulama 2021
Kosgeb kredisiyle hangi firmalardan bayilik alabilirsiniz? 2021 Kosgeb desteği ile bayilik açma
Mendirman Celaleddin dizisi oyuncu kadrosu belli oldu! Mendirman Celaleddin karakterleri ve oyuncuların kariyerleri
Halkbank’tan esnafa 100 bin TL'ye kadar faizsiz kredi desteği
Çukur Afgan İskandar kimdir, gerçek adı ne? Afgan İskender Eser Karabil hakkında bilgiler
Bir Aşk İki Hayat filmi konusu ve oyunuları kimlerdir? FOX Tv Bir Aşk İki Hayat filmi fragmanı
Günlük Burç Yorumları 8 Ekim 2019 Salı - Astrolojik falınız gündelik yaşamınız için neler söylüyor?
O Ses Türkiye neden yok? 28-29 Aralık 2019 TV8 O Ses Türkiye neden yayınlanmadı, yeni bölüm ne zaman?
Kaza tespit tutanağı nasıl doldurulur?
Koronavirüs kısıtlamaları sebebiyle Hollanda birbirine girdi
Seni Çok Bekledim dizisi nerede çekiliyor? Seni Çok Bekledim dizi çekim yeri ve mekanları
En Şık Benim başvuruları nasıl yapılır? Başvuru adresi ve whatapp numarası
Öğrencilere yapılan SED yardımına nasıl başvuru yapılır? Öğrencilere burs veren vakıflar hangileridir?
Bugün kimin maçı var? 25 Ocak 2021 Pazartesi TV'de spor ekranı, hangi maç hangi kanalda
Romanya’da yıllara göre asgari ücret ve çalışma standartları 2021

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.