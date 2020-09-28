Bursa'da seyir halindeki araçta yangın çıktı!

Bursa’da meydana gelen olayda cadde üzerinde seyir halinde ilerleyen araç nedeni bilinmeyen bir sebep ile yanmaya başladı. Can havli ile araçtan kendini atan şoför itfaiye ekiplerine haber verdi.

Bursa merkezde gerçekleşen olay Ahmet Akyollu caddesi üzerinde gerçekleşti. Caddede seyir halinde ilerleyen araç aniden alev aldı. Ani frenle aracını sağa çeken sürücü hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok kısa sürede gelen itfaiye ekipleri araç patlamadan veya çevreye zarar vermeden yangını söndürdü.

Olayda can kaybı yaşanmazken araç kullanılamaz hale geldi.