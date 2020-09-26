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Bursa'da seyir halinde olan otomobilin açılan kapısından çocuk yere düştü

Bursa'da seyir halinde bulunan bir otomobilin kapısının aniden açılmasıyla 3 yaşındaki çocuk yere düştü. Mutlak ölümden dönen çocuk yürekleri ağza getirdi.O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

26 Eylül 2020 Cumartesi 16:38
Bursa'da seyir halinde olan otomobilin açılan kapısından çocuk yere düştü
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Bursa’da gerçekleşen olayda seyir hâlinde gitmekte olan bir otomobilin kapısı aniden açıldı. Açılan kapı ile birlikte araçta bulunan 3 yaşındaki bir çocuk araçtan yere düştü. Bir anda yere savrulan çocuk yoldan geçen başka bir aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.


Arkadan gelen aracın çocuğu görüp yavaşlaması ile ölümden dönen çocuğun düşme anları ve kurtulması etrafta buluna güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Son anda kurtulan çocuğu görenlerin yürekleri ağza geldi. Olası bir faciadan son anda dönüldü.



Son Güncelleme: 26.09.2020 16:38
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Anahtar Kelimeler:
BursaKazaÇocuk Araçtan Düştü
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