Bursa'da seyir halinde olan otomobilin açılan kapısından çocuk yere düştü

Bursa’da gerçekleşen olayda seyir hâlinde gitmekte olan bir otomobilin kapısı aniden açıldı. Açılan kapı ile birlikte araçta bulunan 3 yaşındaki bir çocuk araçtan yere düştü. Bir anda yere savrulan çocuk yoldan geçen başka bir aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Arkadan gelen aracın çocuğu görüp yavaşlaması ile ölümden dönen çocuğun düşme anları ve kurtulması etrafta buluna güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Son anda kurtulan çocuğu görenlerin yürekleri ağza geldi. Olası bir faciadan son anda dönüldü.

