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Bursa’da sel!

Bursa’da gün boyu süren sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Bursa’da barajlar taştı, çoğu iş yerini ve evi su bastı.

21 Mayıs 2021 Cuma 19:40
Bursa’da sel!
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Bursa’da sabah saatlerinden itibaren kendini gösteren sağanak yağış ve fırtına sonucu birçok vatandaş zor duruma düştü. Karacabey ilçesinde yer alan Karadere ve Yeşildere barajları taştı, Çanakkele Bandırma yolu üzerinde bulunan birçok arazı zarar gördü. Tarım arazilerinin zarar görmesinin yanı sıra, derelerin taşmasıyla beraber birçok vatandaş evlerinde kapana kısıldı.

Sel nedeniyle gidecek yeri olmayan işçiler ve çiftçilerin çoğu ağaca tırmanarak hayata tutunmaya çalıştı. Ağaçlarda mahsur kalan işçiler, Karacabey Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu’nun tahsis ettiği makineler aracılığıyla kurtarıldı. Olay sonucu yaralanan olmadı, işçiler kapalı spor salonuna tahliye edildi.

Sağanak yağış sonucu birçok karayolu da sel nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Bandırma ve Çanakkale’ye ulaşıma sağlayan D200 karayolu kapatılırken, aynı zamanda Bursa – Karacabey yolundan gelmekte olan araçlar dolayısıyla trafik oluştu. Selin tıkadığı yollar iş makineleriyle tekrar kullanıma açılmaya çalışıldı. Bazı araçlar Bandırma yönü üzerinden test istikamete doğru yönlendirildi. Meydana gelen sel hayatı olumsuz etkiledi.


Son Güncelleme: 21.05.2021 19:40
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Anahtar Kelimeler:
BursaSelSağanak YağışBandırmaKaracabey
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