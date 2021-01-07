Bursa'da kumar baskını yapan polisler, kaçan kadını mutfak dolabının içinde buldu

Bursa ilinin Yıldırım ilçesinde koronovirüs tedbirleri doğrultusunda polis ekiplerince bir kahvehaneye yapılan baskında kumar oynayan yirmi kişiye sokağa çıkma yasağına uymadıkları nedeniyle 68.344 TL ceza kesildi.

Mutfak dolabına saklandı

Polis ekiplerinin baskını gerçekleştirdiği kahvehanede inceleme yaparken mutfak dolabına saklanmış bir kadın yakaladı.kısıtlamalarına uymayan 20 kişiye ceza kesilirken, aralarından birinin de arama kaydı olduğu tespit edilerek gözaltına alındı. İşyeri sahibine de kumar oynatmaktan ve kapalı alanda sigara içirmekten işlem başlatıldığı bildirildi.