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Bursa'da kumar baskını yapan polisler, kaçan kadını mutfak dolabının içinde buldu

Bursa'da kumar baskını yapan polis ekipleri sokağa çıkma yasağına uymayan 20 kişiye ceza kesti. Polisten gizlenen bir kadında mutfak dolabı içinden çıktı.

07 Ocak 2021 Perşembe 16:30
Bursa'da kumar baskını yapan polisler, kaçan kadını mutfak dolabının içinde buldu
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Bursa ilinin Yıldırım ilçesinde koronovirüs tedbirleri doğrultusunda polis ekiplerince bir kahvehaneye yapılan baskında kumar oynayan yirmi kişiye sokağa çıkma yasağına uymadıkları nedeniyle 68.344 TL ceza kesildi.

Mutfak dolabına saklandı

Polis ekiplerinin baskını gerçekleştirdiği kahvehanede inceleme yaparken mutfak dolabına saklanmış bir kadın yakaladı. Koronavirüs kısıtlamalarına uymayan 20 kişiye ceza kesilirken, aralarından birinin de arama kaydı olduğu tespit edilerek gözaltına alındı. İşyeri sahibine de kumar oynatmaktan ve kapalı alanda sigara içirmekten işlem başlatıldığı bildirildi.



Son Güncelleme: 07.01.2021 16:30
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Anahtar Kelimeler:
BursaYıldırımKoronavirüs
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