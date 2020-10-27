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Bursa'da kovalamaca sonucu yakalandı, el bombası çıktı

Bursa'da polisin dikkatini çeken bir şüpheliye polis ekiplerini "dur" ihtarına rağmen durmayan ve kaçmaya çalışan şüphelilerin üzerinden el bombası ve silah çıktı.

27 Ekim 2020 Salı 11:16
Bursa'da kovalamaca sonucu yakalandı, el bombası çıktı
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Bursa’nın İnegöl İlçesinde polis ekiplerinin dikkatlerini çeken şüpheliler polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Araçlarıyla kaçmaya çalışan şüpheliler polis tarafından kovalanmaya başladı. Bir süre devam eden kovalama sonucunda araç yakalandı. Araç içerisinde bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı.


Şüphelini kimliği belirlenirken araç içi aramada araçtan silah, uyuşturucu ve el bombası çıktı.

Polis ekiplerinin çalışmasıyla şüphelinin bağlantılı olduğu düşünülen  (30) M.S. (35) A.Ş. (32) M.Y adlı 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler sorgu altına alınırken bir örgüte bağlı olup olmadıkları araştırıldı. Ele geçirilen 4 şüpheli sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildiler.



Son Güncelleme: 27.10.2020 11:16
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Anahtar Kelimeler:
BursaBomba
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