Bursa’da kısıtlamayı ihlal genç şaşkınlık yarattı!

Koronavirüs ile mücadele kapsamında tüm yurtta uygulanan 82 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. Sabah saatlerinde Bursa Emniyet Müdürlüğü şehrin birçok yerinde denetleme yaparken bir vatandaşa rastladı.

İzin belgesini kontrol etmek isteyen polis ekipleri Yusuf Karabulut’u durdurdu. Karabulut, polis ekiplerine Turistim yanıtını vermesi üzerine ekipler belge istedi. Karabulut, tarih gezisine çıktığını, tarihi hanlar bölgesini gezdiğini ve pasaportunun yanında olmadığını söyledi.





Çifte vatandaş olduğunu kendisine ceza kesilemeyeceğini polis ekiplerine açıkladı. Polis ekiplerine uzun süre direnen vatandaş, o sırada kendisini görüntüleyen basın mensuplarına

"Ben buraya geldim, turistim. Ben çifte vatandaşım. Bunu gazeteye verirseniz sizi mahkemeye vereceğim. Selamün aleyküm" diyerek tepki gösterdi.

Turist olduğunu kanıtlayamayan Karabulut, kısıtlamayı ihlal etmesi yüzünden 3 bin 150 lira para cezasına çarptırıldı.