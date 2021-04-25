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Bursa’da kısıtlamayı ihlal genç şaşkınlık yarattı!

İçişleri Bakanlığı’nın koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm yurtta sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Son dakika haberine göre Bursa’da kısıtlamayı ihlal eden Yusuf Karabulut (32) polis ekiplerinden ceza yememek için yalan söyledi. Çifte vatandaş olduğunu ve turist olduğunu söyleyen Karabulut, cezadan kaçamadı.

25 Nisan 2021 Pazar 12:49
Bursa’da kısıtlamayı ihlal genç şaşkınlık yarattı!
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Koronavirüs ile mücadele kapsamında tüm yurtta uygulanan 82 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. Sabah saatlerinde Bursa Emniyet Müdürlüğü şehrin birçok yerinde denetleme yaparken bir vatandaşa rastladı.

İzin belgesini kontrol etmek isteyen polis ekipleri Yusuf Karabulut’u durdurdu. Karabulut, polis ekiplerine Turistim yanıtını vermesi üzerine ekipler belge istedi. Karabulut, tarih gezisine çıktığını, tarihi hanlar bölgesini gezdiğini ve pasaportunun yanında olmadığını söyledi.

Çifte vatandaş olduğunu kendisine ceza kesilemeyeceğini polis ekiplerine açıkladı. Polis ekiplerine uzun süre direnen vatandaş, o sırada kendisini görüntüleyen basın mensuplarına

"Ben buraya geldim, turistim. Ben çifte vatandaşım. Bunu gazeteye verirseniz sizi mahkemeye vereceğim. Selamün aleyküm" diyerek tepki gösterdi.

Turist olduğunu kanıtlayamayan Karabulut, kısıtlamayı ihlal etmesi yüzünden 3 bin 150 lira para cezasına çarptırıldı.




Son Güncelleme: 25.04.2021 12:49
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Anahtar Kelimeler:
BursaSokağa çıkma Kısıtlaması
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