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Bursa'da kimlik denetimine takılan motokuryenin uyuşturucudan aranması olduğu öğrenildi!

Türkiye genelinde akşam saatlerinde uygulanan koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik denetimler gerçekleştiren Bursa İnegöl polisleri tarafından durdurulan motokuryenin kimlik sorgulaması sonucunda uyuşturucudan aranması olduğu ortaya çıktı.

21 Nisan 2021 Çarşamba 23:31
Bursa'da kimlik denetimine takılan motokuryenin uyuşturucudan aranması olduğu öğrenildi!
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Bursa ilinin İnegöl ilçesinde sokağa çıkma yasağı kapsamında uygulama yapan polis ekipleri tarafından durdurularak kimlik sorgulaması yapılan motorkurye Oğuzhan K., uyuşturucu kullanma ve bulundurma suçundan aranması olduğu tespit edilerek polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yol uygulaması yapan İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Osmaniye Mahallesi Ahmet Akyollu Caddesi üzerinde şüphelendikleri bir motokuryeyi durdurdu. Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında kuryeye çalışma bölgesinin neresi olduğunu soran polis ekipleri motokurye Oğuzhan K.’nın (26)  kimlik sorgulamasını gerçekleştirdi. Yapılan sorgulama sonucunda kuryenin uyuşturucu kullanma ve bulundurma suçundan aranması olduğu ortaya çıktı.




Son Güncelleme: 21.04.2021 23:31
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Anahtar Kelimeler:
BursaInegölKoronavirüs KısıtlamasıGbt
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