Bursa'da kayalıkların arasında mahsur kalan yavru kedinin yardımına itfaiye koştu

Bursa’da sahil kenarında bulunan kayalıkların arasına düşen kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Vatandaşlar tarafından fark edilen kedi ihbar üzerine gelen ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.

Mudanya’ya bağlı Dalgakıran bölgesinde sahil şeridinde kedi sesi duyan kişiler kayalıkların arasında üç yavru kedi bulunduğunu fark etti. Yavrulardan ikisi vatandaşlar tarafından bulunduğu yerden çıkarılırken üçüncüsü çıkarılamadı. İtfaiyeye haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri çalışmalar sonucunda kayalık arasına düşen yavru kediyi kurtardı.

Daha yeni doğdukları öğrenilen ve düştüğü yerde ıslanan yavru kedi kurutma makinesi ile kurutulduktan sonra annesinin yanına geri bırakıldı.