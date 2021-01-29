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Bursa'da kadın ziraat mühendisi çiftçilere sahte gübre sattığı için tutuklandı!

Bursa'nın Gürsu ilçesindeki S.Ö. isimli kadın ziraat mühendisinin çiftçilere sahte gübre sattığı ihbarını alan Jandarma ekipleri şüpheliyi teknik ve fiziki takibe alarak yakaladı. Yapılan incelemeler sonucunda barkodlu torbaların içerisindeki madddelerin gübre olmadığını anlayan ekipler S.Ö.'yü gerekli işlemlerinin ardından tutukladı.

29 Ocak 2021 Cuma 16:45
Bursa'da kadın ziraat mühendisi çiftçilere sahte gübre sattığı için tutuklandı!
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Bursa'da Kadın Ziraat Mühendisi Çiftçilere Sahte Gübre Sattığı İçin Tutuklandı!

Bursa’nın Gürsu ilçesindeki bir kadın ziraat mühendisi, barkodlu poşetlere koyduğu farklı maddeleri çiftçilere gübre olarak gösterip sattı. S.Ö.(41) isimli ziraat mühendisi kadın, ihbar üzerine jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

BURSA'nın Gürsu ilçesinde, barkodlu poşetlere koyduğu farklı maddeleri çiftçilere gübre diye satan S.Ö. (41) isimli ziraat mühendisi kadın, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. S.Ö. sevk edildiği adliyede tutuklanırken, poşetlerdeki maddelerin içeriği yapılacak inceleme ile belirlenecek.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, S:Ö. İsimli ziraat mühendisi kadının, Yalova ilinden almış olduğu barkodlu gübre torbalarına, farklı maddeler karıştırarak, çiftçilere gübre olarak sattığını belirledi. Bursa Gürsu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile beraber teknik ve fiziki takip altına alınan S.Ö. Gürsu ilçesinde durdurulan otomobilinde ekipler tarafından gözaltına alındı. Otomobilinde yapılan aramada da içlerinde farklı maddeler içeren 50 gübre torbası ele geçirildi.

Olaya müdahale eden Jandarma ekipleri S.Ö.’nün çiftçilere daha önceden sattığı 247 adet sahte gübreye de el koydu.

S.Ö. Gürsu Jandarma Karakol’undaki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyedeki mahkeme tarafından tutukluğu istenerek cezaevine gönderildi.



Son Güncelleme: 29.01.2021 16:45
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Anahtar Kelimeler:
Bursa Sahte GübreBursa Gürsu Ziraat Mühendisi Kadın
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