Bursa'da kadın ziraat mühendisi çiftçilere sahte gübre sattığı için tutuklandı!

Bursa'da Kadın Ziraat Mühendisi Çiftçilere Sahte Gübre Sattığı İçin Tutuklandı!
Bursa’nın Gürsu ilçesindeki bir kadın ziraat mühendisi, barkodlu poşetlere koyduğu farklı maddeleri çiftçilere gübre olarak gösterip sattı. S.Ö.(41) isimli ziraat mühendisi kadın, ihbar üzerine jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
BURSA'nın Gürsu ilçesinde, barkodlu poşetlere koyduğu farklı maddeleri çiftçilere gübre diye satan S.Ö. (41) isimli ziraat mühendisi kadın, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. S.Ö. sevk edildiği adliyede tutuklanırken, poşetlerdeki maddelerin içeriği yapılacak inceleme ile belirlenecek.
Olaya müdahale eden Jandarma ekipleri S.Ö.’nün çiftçilere daha önceden sattığı 247 adet sahte gübreye de el koydu.
S.Ö. Gürsu Jandarma Karakol’undaki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyedeki mahkeme tarafından tutukluğu istenerek cezaevine gönderildi.