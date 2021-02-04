Bursa'da kaçak avcılar jandarma ekiplerince yakalandı

’nın Nilüfer ilçesinde bulunan Ulubat Gölü’ne sandalla açılan iki kişi jandarma ekiplerince tespit edildi. Ekipler avlanması yasak olan tuna balığını avladıkları tespit edilen iki kişiyi kameraya aldı. Bot Tim Komutanlığı ekipleri kıyı seyir devriyesi sırasında tespit ettikleri kişilerin peşine düştü.

Ekipleri gören iki kişi kaçmaya başladı. Kısa süre devam eden kovalamaca sırasında kaçak avcıların yakaladıkları balıkları göle attıkları görüldü. Kısa süre sonra yakalanan iki kişiye 5 bin 454 TL idari para cezası verildi.