İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan maske uyarısı!
Son Dakika
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan...
Elektrikli otomobillerin ÖTV oranlarına zam geldi!
Son Dakika
Elektrikli otomobillerin ÖTV oranlarına zam...
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Şubat 2021 kira zam oranları da belli oldu!
Son Dakika
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Şubat...
Instagram uygulamasında 'pişman oldum' özelliği!
Son Dakika
Instagram uygulamasında 'pişman oldum' özelliği!

Bursa'da kaçak avcılar jandarma ekiplerince yakalandı

Bursa’da gölde kaçak avlanan iki kişi jandarma ekiplerince tespit edildi. Jandarma ekipler kaçan iki kişiyi yakaladı.

04 Şubat 2021 Perşembe 00:34
Bursa'da kaçak avcılar jandarma ekiplerince yakalandı
Takip Et:

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde bulunan Ulubat Gölü’ne sandalla açılan iki kişi jandarma ekiplerince tespit edildi. Ekipler avlanması yasak olan tuna balığını avladıkları tespit edilen iki kişiyi kameraya aldı. Bot Tim Komutanlığı ekipleri kıyı seyir devriyesi sırasında tespit ettikleri kişilerin peşine düştü.

Ekipleri gören iki kişi kaçmaya başladı. Kısa süre devam eden kovalamaca sırasında kaçak avcıların yakaladıkları balıkları göle attıkları görüldü. Kısa süre sonra yakalanan iki kişiye 5 bin 454 TL idari para cezası verildi.



Son Güncelleme: 04.02.2021 00:34
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
BursaAcBalıkKaçak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
65 yaş üstü aşılama süreci ne zaman başlayacak? Fahrettin Koca açıkladı
65 yaş üstü aşılama süreci ne zaman başlayacak? Fahrettin Koca açıkladı
Kastamonu'da yoldan çıkan otomobil şarampole yuvarlandı
Kastamonu'da yoldan çıkan otomobil şarampole yuvarlandı
Yozgat'ta bir kişi, istediği ilacı yazmayan doktora şiddet uyguladı
Yozgat'ta bir kişi, istediği ilacı yazmayan doktora şiddet uyguladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu video konferans yoluyla toplandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu video konferans yoluyla toplandı
Elazığ'da bir köy karantina altına alındı
Elazığ'da bir köy karantina altına alındı
Antalya'da bir işyerinden 250 bin TL malzeme çaldığı iddia edilen iki kişi tutuklandı
Antalya'da bir işyerinden 250 bin TL malzeme çaldığı iddia edilen iki kişi tutuklandı

Popüler Haberler

POMEM 2021 Polis alım şartları
Esnek çalışma nedir? Kamu kurum ve kuruluşlarında esnek çalışma dönemi ile neler değişecek?
Beni Bırakma dizisinin Firuze'sı Hazal Eylül Çelik'un hayat hikayesi!
Habertürk TV whatsapp şikayet ve ihbar hattı iletişim telefon numarası
Altın ne kadar oldu? 4 Şubat 2021 Perşembe Güncel altın fiyatları 4 Şubat 2021 Perşembe – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 4 Şubat 2021 Perşembe güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
BİM 4 Şubat 2021 Perşembe aktüel ürünler broşürü hangi gün indirimde?
Acil paraya ihtiyacı olan kredi notu düşük vatandaşa kredi veren bankalar! 4 Şubat 2021 Perşembe
Güncel gümüş fiyatları 4 Şubat 2021 Perşembe – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 4 Şubat 2021 Perşembe Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
Her öğrenciye bütün operatörlerden aylık 3 GB ücretsiz internet erişim imkanı
Çiftçinin borçlarına 6 ay faizsiz erteleme başvurusu nasıl yapılır? Bakan müjdeyi verdi
Survivor 2020 57. Bölüm tanıtım fragmanı 25 Nisan Cumartesi
Baraj Nehir kimdir? Gerçek adı nedir? Biran Damla Yılmaz hakkında bilgiler
Sevdim Seni Bir Kere dizisi yeni sezonda yayınlanmaya devam edecek mi?
TRT Spor canlı yayın akışı 4 Şubat 2021 Perşembe TRT Spor'da bugün yayınlanacak maçlar ve diğer programlar
Bankaların güncel kredi faiz oranları 4 Şubat 2021 Perşembe
Show TV canlı yayın akışı 4 Şubat 2021 Perşembe Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Evde bakım maaşı Şubat 2021 ödenmeye başladı mı? 4 Şubat 2021 Perşembe evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi
ÖSYM 2021 YKS başvuru kılavuzu yayımlandı mı?
Olağan Şüpheliler dizisi oyuncuları kimlerdir? Dizide hangi oyuncular yer alacak?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.