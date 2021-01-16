Bursa'da iki arkadaş silahlı saldırıya uğradı: 2 ölü

Bursa’ya bağlı Osmangazi Dumlupınar Mahallesi’nde aracın içinde oturan iki kişi pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.

Olay akşam saatlerinde Dumlupınar Mahallesi’nde meydana geldi 16 LV 550 plakalı aracın içinde oturan Orhan Aksu ve Orhan Eren isimli iki arkadaş aralarında problem bulunduğu öğrenilen Levent K. İsimli kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. 10 V 0672 plakalı aracı ile gelen Levent K. İle iki kişi arasında tartışma başladı. Orhan Aksu ve Orhan Eren’ e ateş eden kişi olay yerinden kaçtı. Vurulan şahıslardan birisinin araç içinde diğerinin ise kaçmaya çalışırken vurulduğu öğrenildi.

İki arkadaş olay yerinde hayatını kaybetti. Silahlı saldırgan polis tarafından yakalanarak emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.