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Bursa'da gökyüzünde bulutların oluşturduğu esrarengiz yazı şaşkınlık yarattı

Bursa'da dün akşam saatlerinde gökyüzündeki bulutların el yazısı şekli oluşturduğu anlar sosyal medyada olay oldu. Nilüfer ve Osmangazi ilçelerinden görülebilen bulut dizilimi şaşkınlık yarattı.

14 Eylül 2020 Pazartesi 13:37
Bursa'da gökyüzünde bulutların oluşturduğu esrarengiz yazı şaşkınlık yarattı
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Bursa’da geçtiğimiz gün akşam saatlerinde bulutların şekli dikkatleri çekti. Özellikle de Nilüfer ve Osmangazi ilçelerinde ikamet eden vatandaşlar gördükleri şekli sosyal medya hesaplarından paylaştı. Yüzlerce hesaptan yapılan paylaşımlarla bulutların dizilimi adeta bir yazıyı anımsattı.




Son Güncelleme: 14.09.2020 13:37
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Anahtar Kelimeler:
BursaNilüferOsmangazi
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