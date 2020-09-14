Bursa'da gökyüzünde bulutların oluşturduğu esrarengiz yazı şaşkınlık yarattı

’da geçtiğimiz gün akşam saatlerinde bulutların şekli dikkatleri çekti. Özellikle deveilçelerinde ikamet eden vatandaşlar gördükleri şekli sosyal medya hesaplarından paylaştı. Yüzlerce hesaptan yapılan paylaşımlarla bulutların dizilimi adeta bir yazıyı anımsattı.