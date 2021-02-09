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Bursa'da evin çatısı uçtu: 2 sokak ötede bulundu

Bursa'da şiddetli esen lodos yüzünde bir evin çatısı havalandı. Çatının, 2 sokak öteye uçtuğu fark edildi.

09 Şubat 2021 Salı 18:22
Bursa'da evin çatısı uçtu: 2 sokak ötede bulundu
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Bursa’yı etkisi altına alan lodos sebebiyle şehrin birçok yerinde olay meydana geldi. Lodosun, Bursa’da saatte 80 km hıza ulaştığı bildirildi. Kuvvetli esen lodosa dayanamayan evin çatısı, binadan koptu. Havalanan çatı, 2 sokak yana savrulmuş. Çıkan yüksek sesten ötürü mahalle sakinlerin çok korktuğu öğrenildi. Fırtınanın, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günde gerçekleşmesi sayesinde büyük bir facianın önüne geçilmiş oldu. Mahalle sakinleri, polise ve itfaiyeye haber verdi. Sokağa dökülmüş olan mahalle sakinleri, polis ekipleri tarafından evlerine gönderildi. İtfaiye ekipleri ise çatıyı sokaktan kaldırmak için çalışmalara başladı.



Son Güncelleme: 09.02.2021 18:22
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Anahtar Kelimeler:
BursaRüzgarFırtınaLodos
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