Bursa'da evin çatısı uçtu: 2 sokak ötede bulundu

’yı etkisi altına alansebebiyle şehrin birçok yerinde olay meydana geldi. Lodosun, Bursa’da saatte 80 km hıza ulaştığı bildirildi. Kuvvetli esen lodosa dayanamayan evin çatısı, binadan koptu. Havalanan çatı, 2 sokak yana savrulmuş. Çıkan yüksek sesten ötürü mahalle sakinlerin çok korktuğu öğrenildi.nın, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günde gerçekleşmesi sayesinde büyük bir facianın önüne geçilmiş oldu. Mahalle sakinleri, polise ve itfaiyeye haber verdi. Sokağa dökülmüş olan mahalle sakinleri, polis ekipleri tarafından evlerine gönderildi. İtfaiye ekipleri ise çatıyı sokaktan kaldırmak için çalışmalara başladı.