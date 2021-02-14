Bursa’da Eşiyle Tartışıp Kendisini Bıçakla Yaralayan Adam Hastaneye Kaldırıldı!

Bursa’nın Osmangazi ilçesinin Emek Adnan Menderes Mahallesinin Emir Sultan Caddesi’nde bir apartmanda yaşayan S.Ş(32) ile karısı K.Ş. (32) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşadı. Aradaki yaşanan tartışmanın büyümesiyle beraber S.Ş. mutfakta bulunan bıçağı alarak kendisini yaralamaya başladı. Durumu gören eşi kocasının elinde bıçağı almak isterken kendisini de kollarından yaraladı.

Evdeki bağrışma seslerini işiten komşular olay yerine polis ve sağlık ekibi çağırdı. Kendini bıçakla yaralayan adam müdahale etmeye gelen sağlık ekipleri kanından yaralanan S.Ş. ile elinden bıçağı almak isteyen K.Ş.’yi hastaneye götürdü.