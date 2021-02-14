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Bursa'da eşiyle tartışıp kendisini bıçakla yaralayan adam hastaneye kaldırıldı!

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan bir apartmanda ikamet eden karı ve kocanın arasındaki tartışmadan dolayı S.Ş. mutfaktan aldığı bıçakla kendisine zarar verdi. Evdeki sesleri duyan komşular sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan karı ve kocayı hastaneye kaldırdı.

14 Şubat 2021 Pazar 22:27
Bursa'da eşiyle tartışıp kendisini bıçakla yaralayan adam hastaneye kaldırıldı!
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Bursa’da Eşiyle Tartışıp Kendisini Bıçakla Yaralayan Adam Hastaneye Kaldırıldı!

Bursa’nın Osmangazi ilçesinin Emek Adnan Menderes Mahallesinin Emir Sultan Caddesi’nde bir apartmanda yaşayan S.Ş(32) ile karısı K.Ş. (32) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşadı. Aradaki yaşanan tartışmanın büyümesiyle beraber S.Ş. mutfakta bulunan bıçağı alarak kendisini yaralamaya başladı. Durumu gören eşi kocasının elinde bıçağı almak isterken kendisini de kollarından yaraladı.

Evdeki bağrışma seslerini işiten komşular olay yerine polis ve sağlık ekibi çağırdı. Kendini bıçakla yaralayan adam müdahale etmeye gelen sağlık ekipleri kanından yaralanan S.Ş. ile elinden bıçağı almak isteyen K.Ş.’yi hastaneye götürdü.



Son Güncelleme: 14.02.2021 22:27
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Bursa Osmangazide Kendisini Yaralayan AdamBursa Osmangazi
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