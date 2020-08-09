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Bursa'da ender görülen bir kuş bulundu

Bursa’da ender rastlanan küçük balaban kuşu bir eve misafir oldu. Ramazan Loyan tarafından bulunan küçük balaban kuşu için hayvan barınağından yardım isteniyor.

09 Ağustos 2020 Pazar 13:54
Bursa'da ender görülen bir kuş bulundu
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Bursa’ya bağlı Kemalpaşa ilçesinde ender rastlanan küçük balaban kuşu bir eve misafir oldu. Ramazan Loyan tarafından bulunan küçük balaban kuşu için hayvan barınağından yardım isteniyor.


Kemalpaşa ilçesine bağlı Çalışkan Sokak’ta bir mermer dükkanı işleten Ramazan Loyan, dükkana gelen ilginç kuş türünü görünce şaşkınlığa uğradı. Sonrasında bu kuşa yardım etti ve ona yiyecek bir şeyler ile su verdi. Yaptığı araştırmalar sonrasında kuşun ender bulunan küçük balaban kuşu olduğunu öğrendi. Kuşu güvenli bir şekilde Mustafakemalpaşa Hayvan Barınağı ekiplerine teslim etti. Küçük balaban kuşu Karacabey Celal Acar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne götürülerek daha iyi şartlar altında bakımının yapılacağı belirtildi. Haber merkezi olarak Loyan'a teşekkür ediyoruz.



Son Güncelleme: 09.08.2020 13:54
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Anahtar Kelimeler:
#Küçük Balaban Kuşu#Kuş#Hayvan Barınağı
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