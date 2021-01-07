Bursa'da dolabın içine saklanan kadın polisler tarafından yakalandı

Bursa’nın Yıldırım ilçesine bağlı Kurtoğlu mahallesinde gerçekleşen olayda ruhsatsız kahvehanede sokağa çıkma yasağının uygulandığı gecede kumar oynayarak yakalandılar. 20 kişinin bulunduğu baskın yerinde polisler bir kadının mutfak dolabına saklanmış halde buldu. Kovid-19 kapsamı gereğince alınan tedbirlere uymayan vatandaşların sosyal mesafeye uymadığı ortamda alkol de bulunuyordu. Toplamda 20 kişiye 3 bin 150’şer liradan 63 bin TL ceza kesildi. İçlerinden birinin hakkında arama kaydı olduğu tespit edilen kişi ise gözaltına alındı. Kumarhane sahibi için ruhsatsız mekân açmaktan ve kumar oynamak için imkân sağlamaktan ayrıca kapalı ortamda sigara içildiği için adli işlem başlatıldı.







blob:https://www.milliyet.com.tr/7575572f-8749-4159-a59e-b09f082032da