İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Hadise'nin makyajsız hali, görenleri şaşkına çevirdi
Hadise'nin makyajsız hali, görenleri şaşkına...
Aleyna Çakır'ın ölüm nedeni belli oldu! Adli Tıp Kurumundan rapor geldi
Aleyna Çakır'ın ölüm nedeni belli...
WhatsApp'tan flaş karar! Verilerini Facebook'la paylaşmayana yasak geliyor
Son Dakika
WhatsApp'tan flaş karar! Verilerini Facebook'la...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye-Arnavutluk arasında kritik anlaşmanın imzaları atıldı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye-Arnavutluk arasında kritik...

Bursa'da dolabın içine saklanan kadın polisler tarafından yakalandı

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde gerçekleşen olayda sokağa çıkma yasağı kısıtlaması uygulanırken kahvehanede kumar oynayan kadın, olay yerine polis baskın yapınca mutfak dolabının içine girdi.

07 Ocak 2021 Perşembe 17:16
Bursa'da dolabın içine saklanan kadın polisler tarafından yakalandı
Takip Et:

Bursa’nın Yıldırım ilçesine bağlı Kurtoğlu mahallesinde gerçekleşen olayda ruhsatsız kahvehanede sokağa çıkma yasağının uygulandığı gecede kumar oynayarak yakalandılar. 20 kişinin bulunduğu baskın yerinde polisler bir kadının mutfak dolabına saklanmış halde buldu. Kovid-19 kapsamı gereğince alınan tedbirlere uymayan vatandaşların sosyal mesafeye uymadığı ortamda alkol de bulunuyordu. Toplamda 20 kişiye 3 bin 150’şer liradan 63 bin TL ceza kesildi. İçlerinden birinin hakkında arama kaydı olduğu tespit edilen kişi ise gözaltına alındı. Kumarhane sahibi için ruhsatsız mekân açmaktan ve kumar oynamak için imkân sağlamaktan ayrıca kapalı ortamda sigara içildiği için adli işlem başlatıldı.




blob:https://www.milliyet.com.tr/7575572f-8749-4159-a59e-b09f082032da


Son Güncelleme: 07.01.2021 17:16
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
BursaKumarKahvehane
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aydın'ın Nazilli ilçesinde son bir haftada aranan 35 kişi yakalandı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde son bir haftada aranan 35 kişi yakalandı
Malatya'da 394 litre sahte şarap ele geçirildi
Malatya'da 394 litre sahte şarap ele geçirildi
Aydın'da çocukların kavgasına ailelerde dahil oldu
Aydın'da çocukların kavgasına ailelerde dahil oldu
Bursa'da kumar baskını yapan polisler, kaçan kadını mutfak dolabının içinde buldu
Bursa'da kumar baskını yapan polisler, kaçan kadını mutfak dolabının içinde buldu
Adana'da düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı
Adana'da düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı
Balıkesir'de haklarında yakalama kararı olan 20 kişi gözaltına alındı
Balıkesir'de haklarında yakalama kararı olan 20 kişi gözaltına alındı

Popüler Haberler

Bursa'da dolabın içine saklanan kadın polisler tarafından yakalandı
Gürültü yapan komşu nereye şikayet edilir? Gürültü yapan komşu ne kadar ceza alır?
Rüyada dondurma yemek görmek ne anlama gelir? Rüyada dondurma yemek görmenin anlamı
Şok marketlerde 8-12 Ocak tarihlerinde gelecek indirimli ürünler neler?
Hangi vergiler yapılandırma kapsamında? Vergi borcu yapılandırma işlemi nasıl yapılır?
Covid-19 mutasyona uğradı! Mutasyonlu virüsün olduğu ülkeler hangileridir? Mutasyonlu virüs belirtileri nelerdir?
2020 GSB Burs ve KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak ? Sonuç açıklama tarihi belli oldu mu?
Survivor Melis Sezer kimdir, kaç yaşında ve nereli
2021 Pakistan asgari ücret ne kadar?
Rüyada amca görmek ne demek, amca görmek ne anlama gelir?
Ödenmeyen borçlar nedeni ile hapis cezası uygulanır mı? İcra işlemi nasıl uygulanır?
Günlük burç yorumları 15 Haziran 2019 Cumartesi - Bugün burcunuz sizin için neler söylüyor?
KYK borçları için flaş haber! KYK Kredi borç faizleri silinecek mi? KYK borçları için son gelişmeler!
Koyun yetiştiriciliği nasıl yapılır? Koyun yetiştiriciliği yıllık maliyet hesaplaması
Yasak Elma Sibel kimdir? Gerçek adı nedir? Burcu Karakaya rol aldığı yapımlar
Düşük yağlı diyet programının faydaları nelerdir? 2021 Düşük yağ programının özellikleri
Bim 12 Ocak Salı günü hangi ürünler gelecek?
Survivor 2021 Yiğit Poyraz kimdir? Yiğit Poyraz kaç yaşında, nerelidir?
İŞKUR Profil Oluşturma ve kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılır?
SGK’dan prim borcu olan vatandaşlara müjde
Saklı dizisi konusu ve oyuncu kadrosu

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.