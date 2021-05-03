Bursa’da dehşet! Taciz mesajına karşılık 10 bıçak!

Bursa’da bir kişi, karısının telefonuna gelen taciz mesajlarını görmesi üzerine sinir krizi geçirdi. Koca Y.K karısına gelen taciz mesajlarına randevu cevabı verdi. Bursa’nın Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesinde gerçekleşen olayda iddialara göre Cuma G. (43) Y.K eşi B.K mesajla taciz etmeye başladı.
Karısını taciz eden Cuma G. bıçaklayan Y.K ise olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri dehşet saçan kocanın bulunması için arama çalışmaları başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Son Güncelleme: 03.05.2021 15:43