Bursa’da dehşet! Taciz mesajına karşılık 10 bıçak!

Bursa’da bir kişi, karısının telefonuna gelen taciz mesajlarını görmesi üzerine sinir krizi geçirdi. Koca Y.K karısına gelen taciz mesajlarına randevu cevabı verdi. Bursa’nın Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesinde gerçekleşen olayda iddialara göre Cuma G. (43) Y.K eşi B.K mesajla taciz etmeye başladı.





Durumu fark eden koca Y.K Cuma G.’yi aradı ve buluşmak istediğini söyledi. Buluşmaya giden Y.K ve Cuma G. tartışmaya başladı. Yanındagetiren koca Y.K tacizci adamı 10 yerinden bıçakladı. Olay anına şahit olan vatandaşlar polis ekiplerine ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine 112 sağlık ekiplerinin gelmesi ile acil müdahalede bulunan Cuma G. daha sonra Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Karısını taciz eden Cuma G. bıçaklayan Y.K ise olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri dehşet saçan kocanın bulunması için arama çalışmaları başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.