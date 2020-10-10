Bursa'da ''corona partisi'' baskınında 239 bin TL para cezası

239 bin TL para cezası kesildi

’da Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından alkollü ruhsatı bulunan işletmeyedüzenlendi. Gelen ihbar üzerine harekete geçen ekipler 60 polisle gece kulübüne baskın yaptı. İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Aslan yönetimindeki baskın sonucunda işletmedeki onlarca kişinin maske ve mesafe kurallarına uymayıp dip dibe dans ettiği görüldü.

İşletme sahibiyle 75 müşteriye koronavirüs tedbirlerine uymadıkları nedeniyle 3 bin 150’şer TL’den 239 bin 400 TL para cezası kesildi. Müşterilerden bazılarının ceza kesilmemesi için direndiği olayda kapalı alanda sigara içilip ruhsata uygun faaliyet gösterilmediği gerekçesiyle de yasa işlem başlatıldı.