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Bursa'da ''corona partisi'' baskınında 239 bin TL para cezası

Bursa'da sosyal mesafe ve maske tedbirlerine riayet edilmediği gece kulübüne baskın düzenlendi. 60 polisle düzenlenen baskında 75 müşteriye 239 bin TL para cezası kesilirken, işletme hakkında yasal işlem başlatıldı.

10 Ekim 2020 Cumartesi 18:07
Bursa'da ''corona partisi'' baskınında 239 bin TL para cezası
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Bursa’da Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından alkollü ruhsatı bulunan işletmeye baskın düzenlendi. Gelen ihbar üzerine harekete geçen ekipler 60 polisle gece kulübüne baskın yaptı. İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Aslan yönetimindeki baskın sonucunda işletmedeki onlarca kişinin maske ve mesafe kurallarına uymayıp dip dibe dans ettiği görüldü.

239 bin TL para cezası kesildi

İşletme sahibiyle 75 müşteriye koronavirüs tedbirlerine uymadıkları nedeniyle 3 bin 150’şer TL’den 239 bin 400 TL para cezası kesildi. Müşterilerden bazılarının ceza kesilmemesi için direndiği olayda kapalı alanda sigara içilip ruhsata uygun faaliyet gösterilmediği gerekçesiyle de yasa işlem başlatıldı.



Son Güncelleme: 10.10.2020 18:07
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BursaSon DakikaCoronavirusBaskın
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