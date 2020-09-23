Bursa'da çevre felaketi! Balıklar teker teker ölüyor

Bursa Nilüfer ilçesinde bulunan bir sulama göletinde çok sayıda balık ölü olarak bulundu. Her gün gerçekleşen yeni ölümler neticesinde, yetkililer sudan önek alarak inceleme başlattı. Gölet ve çevresinin incelenmesi için drone ile keşif ve inceleme yapıldı. Çevrede ölen balıkların olması ve bazıların can çekişmesi dikkatleri çekti.

Yetkililer barajı besleyen birçok kol olduğunu ve hidroelektrik santrali kurulurken halkın tedirgin olduğundan bahsederken bu balık ölümlerinin ve balıkların büyüklüğünün fazla olmasının halk tarafından tedirginlik yarattığını. Ayrıca bahçede yetiştirilen ürünlerin bu sulama göletindeki sularla ıslatıldığını ve suyun zarar görmesini istemediklerinin belirtirken son derece kaygılı olduklarını belirttiler.

Konu ile ilgili Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yetkilileri gelerek sudan önek alıp test yapılı.Sonuçların henüz belli olmadığı gelen bilgiler arasında.

