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Bursa'da aracına binen kişinin aracı kurşunlandı! Dehşet anları güvenlik kameralarına yansıdı!

Bursa'da aracına binerek yola çıkmak isteyen bir kişinin arabası iddialar göre husumetlisi tarafından kurşunlandı. Şehrin merkezinde yaşanan olay kaosa neden olurken kurşunların hedefinde olan kişi yaralandı.

08 Ocak 2021 Cuma 02:01
Bursa'da aracına binen kişinin aracı kurşunlandı! Dehşet anları güvenlik kameralarına yansıdı!
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Bursa’da yaşanan akıl almaz olayda aracı içerisinde bekleyen kişiler silahlı saldırgan tarafından saldırıya uğradı. Yaşanan olay güvenlik kameralarına yansıdı.

Saldırı öğle saatlerinde Bursa’nın Yeşil mahallesinde yaşandı. Alınan bilgilere göre 33 yaşında olan Murat S. Aracına bindikten kısa bir süre sonra geçmişte husumeti olduğu iddia edilen kimliği belirsiz kişi tarafından saldırıya uğradı. Aracına 3 el ateş edilen Murat S.’nin yaptığı ihbarlar sonrasında olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Kurşunlardan birinin koluna isabet etmesi ile yaralanan Murat S. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında hastaneye sevk edildi.

Polis şehirde saldırganı aramak için emir çıkartırken güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde araca binen Murat S.’yi takip eden şapkalı bir kişinin araca 3 el ateş ettikten sonra kaçarak uzaklaştığı kameralara yansıdı.

 



Son Güncelleme: 08.01.2021 02:01
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Anahtar Kelimeler:
BursaKurşunHusumetAraç
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