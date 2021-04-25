Bursa’da ağacın üstüne keloğlan heykeli!

25 Nisan 2021 Pazar 17:15
Bursa
Belediyesi aracılığıyla yeni bir keloğlan heykeli
üzerine gerçekleştirilen çalışmalar sürmekteydi. Tamamlanan keloğlan heykeli bugün Gemlik Belediyesi
aracılığıyla Bursa’ya konuldu. Tankut
Öktem adlı heykel atölyesinde üretilen keloğlan heykeli, çevresinde otobüs duraklarının yer aldığı, eski bir çınar ağacının üzerine yerleştirildi. Kurumuş olan ağacın üzerine koyulan keloğlan heykeli çevredeki vatandaşların ilgisini çekti.
Son Güncelleme: 25.04.2021 17:15
Takip Et: