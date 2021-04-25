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Bursa’da ağacın üstüne keloğlan heykeli!

Bursa Belediyesi aracılığıyla yaptırılan keloğlan heykeli yerini aldı. Keloğlan heykelini ağacın üstüne koydular!

25 Nisan 2021 Pazar 17:15
Bursa’da ağacın üstüne keloğlan heykeli!
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Bursa Belediyesi aracılığıyla yeni bir keloğlan heykeli üzerine gerçekleştirilen çalışmalar sürmekteydi. Tamamlanan keloğlan heykeli bugün Gemlik Belediyesi aracılığıyla Bursa’ya konuldu. Tankut Öktem adlı heykel atölyesinde üretilen keloğlan heykeli, çevresinde otobüs duraklarının yer aldığı, eski bir çınar ağacının üzerine yerleştirildi. Kurumuş olan ağacın üzerine koyulan keloğlan heykeli çevredeki vatandaşların ilgisini çekti.




Son Güncelleme: 25.04.2021 17:15
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Anahtar Kelimeler:
BursaGemlik BelediyesiTankutKeloğlan Heykeli
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