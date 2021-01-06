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Bursa'da 80 yaşındaki baba oğlunu silahla bacağından vurdu

Bursa'da 80 yaşında olan baba tartışma yaşadığı oğlunu silahla bacağından vurarak yaraladı.

06 Ocak 2021 Çarşamba 21:04
Bursa'da 80 yaşındaki baba oğlunu silahla bacağından vurdu
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Bursa ilinin Osmangazi ilçesinde meydana gelen olayda 45 yaşındaki Ramazan Ş. sokakta tartışma yaşadığı 80 yaşındaki babası Mehmet Ş. tarafından bacağından vuruldu.

80 yaşındaki baba gözaltına alındı

Olayın gerçekleşmesinin ardından çevrede bulunan kişiler sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri bacağından yaralanan Ramazan Ş. ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. 80 yaşında olan Mehmet Ş. ise polis ekipleri tarafından silahıyla beraber gözaltına alındı.



Son Güncelleme: 06.01.2021 21:04
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Anahtar Kelimeler:
BursaOsmangazi
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