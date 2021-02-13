Bursa'da 3 katlı binanın en üst katında korkutan yangın!

Bursa’da yaşanan ve 3 katlı bir binanın en üst katında çıkan mahalleliyi korkuttu. Yangın çıkan evde Suriyeli bir ailenin olduğu saptanırken mahalleliler aileye kapılarını açtı.

Yaşanan olay, Bursa’nın İnegöl ilçesinde bulunan Huzur Mahallesinde meydana geldi. Bir apartmanın 3. Katından çıkan dumanlar sonrasında mahalleli itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipler çalışmalara başlarken alevlerin yükseldiği bina uzun uğraşlar sonucunda yangın söndürüldü. Çıkan yangında ev kullanılamaz hale gelirken yangının çıkış sebebinin belirlenebilmesi için inceleme başlatıldığı açıklandı.