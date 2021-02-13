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Bursa'da 3 katlı binanın en üst katında korkutan yangın!

Bursa'da bulunan 3 katlı bir binanın en üst katında çıkan yangın mahalleliyi tedirgin etti. Yapılan ihbarlar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucunda yangını söndürdü. Yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi.

13 Şubat 2021 Cumartesi 02:49
Bursa'da 3 katlı binanın en üst katında korkutan yangın!
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Bursa’da yaşanan ve 3 katlı bir binanın en üst katında çıkan mahalleliyi korkuttu. Yangın çıkan evde Suriyeli bir ailenin olduğu saptanırken mahalleliler aileye kapılarını açtı.

Yaşanan olay, Bursa’nın İnegöl ilçesinde bulunan Huzur Mahallesinde meydana geldi. Bir apartmanın 3. Katından çıkan dumanlar sonrasında mahalleli itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipler çalışmalara başlarken alevlerin yükseldiği bina uzun uğraşlar sonucunda yangın söndürüldü. Çıkan yangında ev kullanılamaz hale gelirken yangının çıkış sebebinin belirlenebilmesi için inceleme başlatıldığı açıklandı.



Son Güncelleme: 13.02.2021 02:49
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BursaYangın3 Katlı BinaKullanılamaz Hal
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