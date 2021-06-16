Bursa’da 3 katlı binada yangın çıktı

’nın Kestel ilçesinde 3 katlı binadaçıktı. Üç katlı evine en üst katında nedeni henüz bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı. Çıkan yangına ilk müdahale Kestel Belediyesi itfaiye ekiplerince yapıldı. Mahalle sakinleri evden yükselen dumanı fark ettiklerini ve ekiplere haber verdiklerini söyledi.

Kısa süre içerisinde olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi sonucunda kontrol altına alınan yangının ardından hasar tespit çalışması başlatıldı. Yanan dairede herhangi birinin olmadığı ve sadece eşyaların olduğu bildirildi.