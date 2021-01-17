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Bursa’da 2 katlı binada yangın! Yangını söndürmek için mahalleli seferber oldu

Bursa’da 2 katlı binada yangın çıkması sonucu vatandaşlar el birliği ile yangını söndürmeye çalıştı. Osmangazi ilçesi Tayakadın mahallesinde gerçekleşen yangın sonucu binada birçok kuş türü hayvan besleyen ev sahibi T.M kuşlarının ölüm tehlikesi olmasından şüphe ederek oradaki insanlara tepki gösterdi.

17 Ocak 2021 Pazar 13:33
Bursa’da 2 katlı binada yangın! Yangını söndürmek için mahalleli seferber oldu
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Gece yarısı çıkan yangın sobadaki kıvılcımın odun deposuna sıçraması sonucu şiddetlenen yangında bina sakinleri evlerini terk ederek sokağa çıktı. Mahalleli gece yarısı oluşan yangını fark ederek su kovaları ile yangını söndürmeye çalıştı. Birçoğu kar ile söndürmeye çalışırken bekçiler ise hemen itfaiyeye haber vererek ekiplerin yangına müdahale etmesi sonucu diğer binalara sıçraması engellendi.

Yan binada oturan ve evinde birçok kuş türü besleyen Ö.B (69) komşularına sert çıkıştı. Yangını bilerek çıkarttığını söylemesi üzerine aralarında tartışma yaşandı. Yan binada oturan Ö.B “Bir sürü hayvanımız var bizim orada. Bak hayvanlar ölürse, o hayvanlara bir zarar gelirse, o papağanlara muhabbet kuşlarına bir zarar gelirse o zaman seninle hesaplaşırız. Bilerek yakıyor, kaç kere uyardık” diyerek tepki gösterdi.

İtfaiye ekiplerinin olay yerine müdahale etmesi sonucu çıkan yangın söndürülürken diğer evlere sıçraması önlendi.  Yangın çıkan evin çatısı ise kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatırken sağlık ekipleri vatandaşlara yardım etti.



Son Güncelleme: 17.01.2021 13:33
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Anahtar Kelimeler:
BursaOsmangaziYangın
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