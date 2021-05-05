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Bursa Yenişehir Havaalanı açılış tarihi ertelendi

Bursa Yenişehir Havaalanı'nda, 8 Mayıs 2021 tarihinde başlaması planlanan uçak seferlerinin salgın önlemleri kapsamında alınan tam kapanma kararları sebebiyle 23 Mayıs 2021 tarihine ertelendiği açıklandı.

05 Mayıs 2021 Çarşamba 18:05
Bursa Yenişehir Havaalanı açılış tarihi ertelendi
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Türkiye’nin en moden havalimanlarından bir tanesi olan Uluslararası Bursa Yenişehir Havaalanı'nda seferlerin başlayacağı tarih ertelendi. Ayrıca İnovasyon Havalimanı seçilen Uluslararası Bursa Yenişehir Havaalanında, 8 Mayıs 2021 tarihinde başlaması planlanan uçak seferlerinin salgın önlemleri kapsamında alınan tam kapanma kararları sebebiyle 23 Mayıs 2021 tarihine ertelendiği açıklandı.

Pandemi döneminde bir seneye yakın kapalı kalan Uluslararası Bursa Yenişehir Havaalanında 8 Mayıs'ta başlaması planlanan iç hat seferleri tam kapanma nedeni ile 23 Mayıs’a ertelendi.23 Mayıs’ta ilk olarak Erzurum, Trabzon ve Muş şehirlere uçuş seferleri yapılacak. Bursa'nın tek havalimanında salgından önce iç hat seferleri haricinde hac, umre ve yurtdışı seferlerle kargo taşımacılığı uçuşlarıda yapılıyordu.




Son Güncelleme: 05.05.2021 18:05
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Anahtar Kelimeler:
BursaYenişehir HavaalanıYenişehir Havaalanı Açılış Tarihi
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