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Bursa ve İstanbul'da tarihi semboller Azerbaycan için Azerbaycan renklerine büründü

Bursa'nın sembolü haline gelen Tophane'deki 115 yıllık tarihi saat kulesi, Azerbaycan'a destek amaçlı Azerbaycan’ın renkleri olan kırmızı, yeşil, mavi renklere büründü. Yaşanan o tarihi anlar havadan görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan bu anların ardından Bursalılar ellerinde Azerbaycan’a destek olmak için ve hep yanlarında olduklarını belirtmek için Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla Tophane'ye akın edip hatıra fotoğrafı çektirdi.

30 Eylül 2020 Çarşamba 17:40
Bursa ve İstanbul'da tarihi semboller Azerbaycan için Azerbaycan renklerine büründü
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Ermenistan'ın Azerbaycan’a saldırması ile başlayan iki taraf arasındaki, gerginlik ve sonrasında Azerbaycan’ın 28 yıldır işgal altında olan topraklarının işgalden kurtarılması için başlattığı operasyona Türkiye’den destek geliyor.  

Bursa Büyükşehir Belediyesi de Azerbaycan’a destek olmak ve yanlarında olduklarını duyurmak için bir süre önce restore edilen Sultan Abdülhamit Han'ın yadigarı 33 metre yüksekliğindeki tarihi saat kulesini Azerbaycan Bayrağı'nın renklerine bürüdü. Akşam saatlerinde oluşan renk cümbüşü Bursalıların Tophaneye akın etmesine sebep oldu.


Tophanedeki saat kulesi önünde toplanan Bursalı vatandaşlar ellerinde Türkiye ve Azerbaycan bayraklarıyla hatıra pozu verdi. 

Ayrıca Türkiye'den Azerbaycan'a destek için bir harekette Galata Kulesi'nde ışıklandırma yapıldı.

Azerbaycan ve Ermenistan arasında yaşan gerginlik ile Dağlık Karabağ bölgesinde yoğun çatışmalar yaşanıyor. Türkiye'den ise Azerbaycan’a tam destek geldi. Ermenistan'ın kışkırtmalarına karşı Azeri soydaşlarımıza destek için Galata Kulesi'nde ışıklandırma gösterisi yapıldı. Akşam saatlerinde gerçekleşen olayda vatandaşlar Azerbaycan bayrağının Galata Kulesi’nde yansıtılmasına yoğun ilgi gösterdi 



Son Güncelleme: 30.09.2020 17:40
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Anahtar Kelimeler:
AzerbaycanTürkiye Destek
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