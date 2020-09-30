Bursa ve İstanbul'da tarihi semboller Azerbaycan için Azerbaycan renklerine büründü

Ermenistan'ın Azerbaycan’a saldırması ile başlayan iki taraf arasındaki, gerginlik ve sonrasında Azerbaycan’ın 28 yıldır işgal altında olan topraklarının işgalden kurtarılması için başlattığı operasyona Türkiye’den destek geliyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi de Azerbaycan’a destek olmak ve yanlarında olduklarını duyurmak için bir süre önce restore edilen Sultan Abdülhamit Han'ın yadigarı 33 metre yüksekliğindeki tarihi saat kulesini Azerbaycan Bayrağı'nın renklerine bürüdü. Akşam saatlerinde oluşan renk cümbüşü Bursalıların Tophaneye akın etmesine sebep oldu.

Tophanedeki saat kulesi önünde toplanan Bursalı vatandaşlar ellerinde Türkiye ve Azerbaycan bayraklarıyla hatıra pozu verdi.

Ayrıca Türkiye'den Azerbaycan'a destek için bir harekette Galata Kulesi'nde ışıklandırma yapıldı.

Azerbaycan ve Ermenistan arasında yaşan gerginlik ile Dağlık Karabağ bölgesinde yoğun çatışmalar yaşanıyor. Türkiye'den ise Azerbaycan’a tam destek geldi. Ermenistan'ın kışkırtmalarına karşı Azeri soydaşlarımıza destek için Galata Kulesi'nde ışıklandırma gösterisi yapıldı. Akşam saatlerinde gerçekleşen olayda vatandaşlar Azerbaycan bayrağının Galata Kulesi’nde yansıtılmasına yoğun ilgi gösterdi

