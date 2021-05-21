Bursa ve Balıkesir’de kuvvetli sağanak ve fırtına!

ve’de sabah saatlerinden beri kendini göstermekte olan kuvvetli sağanak veyaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bursa içerisinde birçok yerde sel görüldüğü haberleri gelmeye başladı.nedeniyle Balıkesir’in Bandırma ilçesi tarafında büyük biroluştu, trafik kilit hale geldi.kesimlerinde ise sağanak yağış nedeniyle birçok ekili arazi zarar gördü. Ağaçların köklerinden söküldüğü, tarlaların ve arazilerin zarar gördüğü fırtına ve yağış sonucu birçok hasar meydana geldi.