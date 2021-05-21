Bursa ve Balıkesir’de kuvvetli sağanak ve fırtına!

Bursa
ve Balıkesir
’de sabah saatlerinden beri kendini göstermekte olan kuvvetli sağanak ve fırtına
yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bursa içerisinde birçok yerde sel görüldüğü haberleri gelmeye başladı. Sağanak yağış
nedeniyle Balıkesir’in Bandırma ilçesi tarafında büyük bir trafik
oluştu, trafik kilit hale geldi. Monyas
kesimlerinde ise sağanak yağış nedeniyle birçok ekili arazi zarar gördü. Ağaçların köklerinden söküldüğü, tarlaların ve arazilerin zarar gördüğü fırtına ve yağış sonucu birçok hasar meydana geldi.
Son Güncelleme: 21.05.2021 19:17
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