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Bursa ve Balıkesir’de kuvvetli sağanak ve fırtına!

Bursa ve Balıkesir’de gün boyu süren kuvvetli sağanak ve fırtına birçok yerde yaşamı zorlaştırdı. Çoğu yer sel altında kalırken, trafikler kilit hale geldi.

21 Mayıs 2021 Cuma 19:17
Bursa ve Balıkesir’de kuvvetli sağanak ve fırtına!
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Bursa ve Balıkesir’de sabah saatlerinden beri kendini göstermekte olan kuvvetli sağanak ve fırtına yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bursa içerisinde birçok yerde sel görüldüğü haberleri gelmeye başladı. Sağanak yağış nedeniyle Balıkesir’in Bandırma ilçesi tarafında büyük bir trafik oluştu, trafik kilit hale geldi. Monyas kesimlerinde ise sağanak yağış nedeniyle birçok ekili arazi zarar gördü. Ağaçların köklerinden söküldüğü, tarlaların ve arazilerin zarar gördüğü fırtına ve yağış sonucu birçok hasar meydana geldi.


Son Güncelleme: 21.05.2021 19:17
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Anahtar Kelimeler:
BursaBalıkesirSağanak YağışFırtınaTrafikMonyas
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