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Bursa TIR kazası : 20 aracı biçti Ölü ve yaralılar var

Bursa’da TIR kazası: Freni patlayan TIR 20 aracı biçti ölü ve yaralılar var. Olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

12 Mart 2021 Cuma 19:18
Bursa TIR kazası : 20 aracı biçti Ölü ve yaralılar var
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Bursa’nın Kestel ilçesinde freni patlayan tır rampadan aşağı doğru ilerlediği sırada önünde bulunan 20 araca çarptı. Korkunç kazada yapılan ilk tespitlere göre 3 kişi yaşamını yitirirken 9’u ağır olmak üzere 21 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen ekipler yaralıları araçlardan çıkararak çevredeki farklı hastanelere kaldırdı. Araçların içerisinde çarpışmanın etkisiyle sıkışan vatandaşları itfaiye ekipleri çıkardı.

Bursa Valiliğinden kazayla ilgili açıklama geldi. Yapılan açıklamada Vali Yakup Canpolat, freni patlayan tırın 15 ila 20 araca çarptığını, ekiplerin olaya en kısa süre içerisinde müdahale ettiğini duyurdu. Vali Canpolat, kazanın gerçekleştiği Gölbaşı rampasında AFAD ekipleri ve diğer ekiplerle birlikte yol aşma çalışmalarının devam ettiğini de bildirdi.



Son Güncelleme: 12.03.2021 19:18
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Anahtar Kelimeler:
BursaTırKaza
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