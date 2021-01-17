Bursa-İzmir arası ulaşıma kar engeli

Bursa’da etkili kar yağışı sonrası hayat olumsuz etkilendi. Bursa- İzmir otobanında bulunan Mudanya Kavşağı yoğun kar yağışı sebebiyle ve buzlanma meydana gelmesinden dolayı araç trafiğine kapatıldı.

Buzlanma meydana geldi

Uzun araç kuyruklarının oluşan otoban girişinde polisler ve karayolları ekiplerinin yolu açmak için çalışmaları devam ediyor. Mudanya Kavşağından Şehir Hastanesine gitmeye çalışan kişiler tipi şeklinde yağan kar sonucunda buzlanma meydana gelen yolda gitmekte zorlandılar. Bazı kişiler arabalarını iterek kenara çekmeye çalıştı.