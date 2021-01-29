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Bursa'da damat dehşeti! Tartıştığı kayınvalidesini bıçakladı

Bursa'da eşinin evi terk etmesini hazmedemeyen koca, karısını almak için kayınvalidesinin evine gitti. Burada kayınvalidesiyle tartışan şahıs, kadını önce darp etti ardından da bıçakla yaraladı.

29 Ocak 2021 Cuma 12:07
Bursa'da damat dehşeti! Tartıştığı kayınvalidesini bıçakladı
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Olay, öğle saatlerinde Osmangazi ilçesi Koğukçınar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mert E. adlı şahıs, 4 ve 7 yaşlarındaki iki çocuğuna şiddet uyguladı. Bunun üzerine eşi Kader E., evi terk ederek annesinin yanına yerleşti.

Kayınvalidesini bıçakladı

Cani adam, eşinin arkasından kayınvalidesinin evine geldi. Kayınvalidesi ile tartışan Mert E., önce kadını darp etti ardından da bıçakladı. Fatma M. kanlar içerisinde yere yığılırken, damadı Mert E. ise olay yerinden kaçtı.

Hastaneye kaldırıldı

Kader E.’nin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Fatma M., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kadının tedavisi devam ederken, polis ekipleri kaçan Mert E.’yi bulmak için çalışma başlattı.

Son Güncelleme: 31.01.2021 00:00
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Anahtar Kelimeler:
BursaKayınvalideDamat
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