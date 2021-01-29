Bursa'da damat dehşeti! Tartıştığı kayınvalidesini bıçakladı

Olay, öğle saatlerinde Osmangazi ilçesi Koğukçınar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mert E. adlı şahıs, 4 ve 7 yaşlarındaki iki çocuğuna şiddet uyguladı. Bunun üzerine eşi Kader E., evi terk ederek annesinin yanına yerleşti.
Kayınvalidesini bıçakladı
Hastaneye kaldırıldı
Kader E.’nin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Fatma M., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kadının tedavisi devam ederken, polis ekipleri kaçan Mert E.’yi bulmak için çalışma başlattı.
Son Güncelleme: 31.01.2021 00:00