Burhan Kuzu son yolculuğuna uğurlandı

Yakalandığı korona-virüsten hayatını kaybeden üç dönem AK Parti'de milletvekilliği yapan ve anayasa hukukçusu olan Prof. Dr. Burhan Kuzu’nun cenazesi aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bulunduğu cenaze namazıyla birlikte defnedildi.

Yakalandığı Korona-virüsten dolayı iki hafta tedavi gören ancak hastalığa yenik düşen Anayasa Hukukçusu Prof. Dr. Burhan Kuzu Kuzu, için Fatih Camii’nde cenaze namazı kılındı.

Kılınan cenaze namazına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve yanında TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan başta olmak üzere çok sayıda kişi katılırken Kuzu’nun aileside cenaze namazında bulundu.

Tüm önlemler alınarak kılınan cenaze namazında Cumhurbaşkanı Erdoğan kısa bir konuşma yaptı.

65 yaşında olan Burhan Kuzunun ölümü ailesini yasa boğarken cenazesi Fatih Cami’de öğle namazıyla birlikte defnedildi.