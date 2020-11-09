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Burdur'da trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı

Burdur'un Ağlasun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki araç birbirine girdi. Kaza sonucunda 2'si kardeş olmak üzere 3 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı. Yaralılar tedavileri yapılmak üzere hastaneye kaldırılırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

09 Kasım 2020 Pazartesi 17:50
Burdur'da trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı
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Burdur’un Ağlasun ilçesinde gerçekleşen trafik kazasında 2 araç birbirine girdi. Kaza sonucunda Halil(26), küçük kardeşi Emre Erpan(22)  ve diğer araç sürücüsü Süleyman Ünsal(48) olay yerinde hayatını kaybetti. 2 kişinin de yaralandığı kazada yaralılar tedavi edilmek üzere hastanelere sevk edildi.


Alınan bilgilere göre trafik kazası Burdur’un Ağlasun ilçesinde yaşandı. Bekir İleri(56)’nın kullandığı 07 AHC 869 plakalı araç Süleyman Ünsal yönetiminde ki 07 AIZ 393 plakalı araç ile çarpıştı. Trafik kazası sonucunda bir araç takla atarak dururken diğer araç kazanın şiddeti ile kullanılamaz hale geldi. Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 ekiplerinin incelemelerinde 07 AHC 869 plakalı araçta bulunan Halil ve Emre Erpan hayatını kaybederken 07 AIZ 393 plakalı aracın sürücüsü Süleyman Ünsal’ın hayatını kaybettiği belirtildi.

Kazada Bekir İleri ve Serez İrez yaralanırken yaralılar Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Araçta sıkışanların olduğu trafik kazasında Bucak Belediyesine bağlı İtfaiye ekipleri olay yerine gelirken aynı zamanda Ağlasun Kaymakamı Tahir Demir’de olay yerinde incelemeler yaptı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

 



Son Güncelleme: 09.11.2020 17:50
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Anahtar Kelimeler:
BurdurTrafik Kazası3 Vefat2 Yaralı
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