Burdur'da trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı

Burdur’un Ağlasun ilçesinde gerçekleşen trafik kazasında 2 araç birbirine girdi. Kaza sonucunda Halil(26), küçük kardeşi Emre Erpan(22) ve diğer araç sürücüsü Süleyman Ünsal(48) olay yerinde hayatını kaybetti. 2 kişinin de yaralandığı kazada yaralılar tedavi edilmek üzere hastanelere sevk edildi.
Kazada Bekir İleri ve Serez İrez yaralanırken yaralılar Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Araçta sıkışanların olduğu trafik kazasında Bucak Belediyesine bağlı İtfaiye ekipleri olay yerine gelirken aynı zamanda Ağlasun Kaymakamı Tahir Demir’de olay yerinde incelemeler yaptı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Son Güncelleme: 09.11.2020 17:50