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Burdur'da pazar yerleri doldu taştı! Sosyal mesafe hiçe sayıldı!

Burdur merkezde kurulan pazar yeri vatandaşların akını ile karşılaştı. Büyük bir kalabalık oluşan pazar yerinde sosyal mesafe hiçe sayılırken polis ekipleri megafonlar ile sürekli anonslarda bulundu.

05 Mayıs 2021 Çarşamba 18:39
Burdur'da pazar yerleri doldu taştı! Sosyal mesafe hiçe sayıldı!
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Burdur’da manavlarda yaşanan yoğunluklar dikkatlerden kaçmadı. Artan yoğunluk sonrasında mesafe kuralları unutuldu. Yaşananlar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri anonslar ile kalabalıkları dağıtmaya çalıştı.

29 Nisan ile 17 Mayıs 2021 tarihleri arasında tam kapanmada Pazar yerlerinde yaşanan yoğunluklara polis ekipleri müdahale etti. Burdur merkezde kurulan Pazar yeri vatandaşların akınına uğradı. Pazar yeri yakınlarında tarlalarında ki malları satmaya çalışan vatandaşlar ve alış veriş yapan vatandaşlar büyük bir kalabalık oluştururken polis ekipleri megafonlarla sürekli uyarılarda bulundu.

 




Son Güncelleme: 05.05.2021 18:39
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BurdurPazar YeriKalabalıkSosyal MesafeHiçe Sayıldı
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