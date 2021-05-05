Burdur'da kaybolan Kerim Can Güney sağ bulundu

Kerim Can Güney, Burdur’un Altınyayla ilçesinde kaybolmuştu. Arama kurtarma ekipleri 48 saat süren arama kurtarma çalışmasıyla çocuğu buldu.

Ekipler,arama kurtarma çalışmasını tepelik alanlarda gerçekleştirmesi sonucu Kerim Can Güney’i buldular. Kaybolduğu bildirilen yerden yaklaşık olarak 10 kilometre uzaklıkta olan Kömürlük Tepe mevkisinde bulundu. Jandarma ekipleri,oturur vaziyette bulduğu Güney’in sağlık durumunun iyi olduğunu açıklandı. Ekipler, Kerim Can Güney’i tepelik alandan indirip tedbir amaçlı hastaneye götürdü.

Asmabağ köyünde Pazar günü ailesiyle gittiği ormanlı arazideki tarlada kaybolan otizmli Kerim Can Güney için, jandarma, AFAD ve AKUT’un arama kurtarma ekipleri seferber olmuştu.