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Burdur'da kaybolan Kerim Can Güney sağ bulundu

Pazar günü ,Burdur'un Altınyayla ilçesinde kaybolduğu bildirilen Kerim Can Güney için arama kurtarma ekipleri seferber oldu. Kaybolan çocuk, arama kurtarma ekiplerinin çabasıyla bir tepelikte sağ bulundu. Kerim Can Güney'in sağlık durumu nasıl? İşte kaybolan çocuk ile ilgili gelişmeler...

05 Mayıs 2021 Çarşamba 09:21
Burdur'da kaybolan Kerim Can Güney sağ bulundu
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Kerim Can Güney, Burdur’un Altınyayla ilçesinde kaybolmuştu. Arama kurtarma ekipleri 48 saat süren arama kurtarma çalışmasıyla çocuğu buldu.

Ekipler,arama kurtarma çalışmasını tepelik alanlarda gerçekleştirmesi sonucu Kerim Can Güney’i buldular. Kaybolduğu bildirilen yerden yaklaşık olarak 10 kilometre uzaklıkta olan Kömürlük Tepe mevkisinde bulundu. Jandarma ekipleri,oturur vaziyette bulduğu Güney’in sağlık durumunun iyi olduğunu açıklandı. Ekipler, Kerim Can Güney’i tepelik alandan indirip tedbir amaçlı hastaneye götürdü.

Asmabağ köyünde Pazar günü ailesiyle gittiği ormanlı arazideki tarlada kaybolan otizmli Kerim Can Güney için, jandarma, AFAD ve AKUT’un arama kurtarma ekipleri seferber olmuştu.

 




Son Güncelleme: 05.05.2021 09:21
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