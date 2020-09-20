Burdur Valiliği Salda Gölü’nün imar planının onaylandığını açıkladı!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Salda Gölü’nün imara açılmasına yönelik plana onay verdi. Plana göre hazırlanan 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planı, Salda Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi’nin tamamını bünyesine alıyor.

Burdur Valiliği tarafından yapılan basın açıklamasında imar planı hakkında önemli bilgiler paylaşıldı. Plana göre halihazırda yer alan köy alanlarının geleneksel dokusunun korunması maksadıyla mevcut halinin devam ettirileceği ifade edildi.

Plana göre göl kıyısına turizm faaliyetlerinden dolayı otel ve bungalov yapılaşma baskılarının ortadan kaldırılması maksadıyla kıyıda bu yönde herhangi bir yapılaşmaya müsaade edilmedi. Planla beraber köy pansiyonculuğu ve kırsal nitelikli ekoturizm çalışmalarının köy bölgelerinin içinde yapılması ve kırsal kalkınmanın oluşturulması amaçlanıyor.