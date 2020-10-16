Bundan sonra sakın silmeyin!

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından prim borcunun iptali için açtığı davada avukatının davaya girmediğini iddia eden kişi vekaletini iptal ettirmişti. Söz konusu avukat buna rağmen dava açan kişiden ücret talebinde bulunmuş, ardından davacıyı icraya vermişti. Davacı kişi söz konusu durum nedeniyle Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurdu.

Davacı avukatın azil sebebiyle avukatlık ücretini talep ettiğini fakat davalıya herhangi bir borcu olmadığını ifade etti. Mahkeme avukatın ilk duruşmaya girmeden azledildiğini, istenen avukatlık ücretinin fahiş olduğunu, davalının talimatı üzerine belirlediği kişilere avukatlık ücreti olarak bir kısım ödeme yapıldığını ve bu hususun taraflar arasında geçen yazışmalarda görüldüğünü belirtti.

Hakim takip dosyasında belirtilen borç nedeniyle davalıya borçlu olmadığının tespitine, davalının kötü niyet tazminatına mahkum edilmesine avukatın talebinin reddine karar verdi.

Yargıtay ilke imza attı

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi emsal niteliğinde bir karara imza atarak taraflar arasında yazılı bir ücret anlaşmasının olmadığını belirterek davalı avukat tarafından davacıya gönderilen e-mail yazışmasında; SGK’ya açılacak dava ile ilgili ücret dökümünün yapıldığını öne sürdü. Mahkeme belirtilen maildeki yazışmaların değerlendirilmediğini ve bu kapsamda yasada yer alan uyuşmazlık vakalarının ispatında elverişli yazılı ve ya basılı metin, senet, çizim, plan, kroki, fotoğraf, film, görüntü ya da ses kaydı gibi verilerin elektronik ortamdaki veriler ve bunlara benzer nitelikteki bilgi taşıyıcıları kanuna göre belge olarak kabul etti.