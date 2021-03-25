Bulk aşı nedir, ne demek? Korona aşısı bulk halde nedir?

Bulk nedir, bulk halde aşı ne demek, bulk halde aşı ne anlama gelmektedir? Korona aşısı nasıl taşınır? Koronavirüs gelişmeleri ile ilgili son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Fahrettin Koca, 25 Mart Bilim Kurulu toplantısının ardından odak noktası haline gelen açıklamalar yaptı. Şimdiye dek 14 milyon doz koronavirüs aşısı uygulandığını ve ertesi geleceğini açıklayan Bakan Koca, bulk halde aşının ne anlama geldiği hususunda ayrıntıları paylaştı.

Bulk aşı ne anlama geliyor?

Bulk halde aşı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasının ardından gündemde yer etti. Vatandaşlar ise 'Bulk ne demek, ne anlama geliyor?' sorularına cevap bulmaya çalışıyor. Korona aşılama çalışmaları kapsamında aşıların bulk halde bulunduğu ifade edildi. Bulk aşı ile ilgili ayrıntılar ve daha fazlası haberimizde.

Bulk aşı nedir?

Bakan Koca, Bilim kurulu toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunarak bazı ifadelere değindi:

'Bulk halde aşı'dan ne anlamamız gerekiyor? Bulk halde aşı, aşının şişelenmemiş halidir. Taşımadaki kolaylık nedeniyle bu usul kullanılmayı tercih ediliyor. Elimize bugün gelen, önceki 14 Milyon doza ek olacak 10 Milyon dozluk aşı bu biçimlerdedir. Şişeleme işlemi yapılmaya başlanmıştır.’