Bulk aşı ne anlama geliyor, ne demek?

Korona virüs döneminde aşı dönemine geçilmişti. Bu süreçte dışarıdan aşı alarak vatandaşlarımızı korona virüsünden korumaya çalışıyoruz. Fahrettin Koca, 10 milyon dozun Türkiye’ye ulaştığını söyledi. Koca, aşıların bulk halde olduğunu aktardı. Koca’nın açıklamasının ardından bulk kelimesinin ne demek olduğu merak edilmeye başlandı.

Koca, bulk aşıyı şu şekilde açıkladı:

“Bulk haldeki aşı, şişelenmiş olan bir aşıdır. Taşımada kolaylık sağladığı için bu şekil tercih edilmektedir. Elimize bugün itibaren ulaşan ve önceki 14 milyon doza ilave ederek 10 milyon dozluk aşı bu haldedir.