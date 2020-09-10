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Bülent Arınç ve eşinin koronavirüs testi pozitif çıktı

Eski Milletvekillerinden Bülent Arınç yapmış olduğu açıklamada kendisinin ve eşinin korona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

10 Eylül 2020 Perşembe 15:44
Bülent Arınç ve eşinin koronavirüs testi pozitif çıktı
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Korona virüs salgın hastalığı ile mücadele sürerken bir yandan da hastalık yayılmaya devam ediyor.

Son günlerde yayılma etkisini hızla artıran korona virüs salgın hastalığı bir çok siyasi ve belediye başkanında da görülüyor.


Son olarak eski milletvekillerinden Bülent Arınç yapmış olduğu açıklamada kendisine ve eşine yapılan korona virüs testinin sonucunun pozitif çıktığını twitter adresinden duyurdu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Bülent Arınç, hastalık semptonları sebebiyle şüphelendiklerini ve hastaneye başvurduklarını sonrasında ise eşi ve kendisine yapılan korona virüs testini sonucunun pozitif çıktığını paylaştı. Ayrıca Arınç, şu an için sağlık durumlarının iyi olduğunu ve doktor gözetiminde olduklarını sözlerine ekledi.

 



Son Güncelleme: 10.09.2020 15:44
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