Bülent Arınç ve eşinin koronavirüs testi pozitif çıktı

Korona virüs salgın hastalığı ile mücadele sürerken bir yandan da hastalık yayılmaya devam ediyor.

Son günlerde yayılma etkisini hızla artıran korona virüs salgın hastalığı bir çok siyasi ve belediye başkanında da görülüyor.

Son olarak eski milletvekillerindenyapmış olduğu açıklamada kendisine ve eşine yapılan korona virüs testinin sonucunun pozitif çıktığını twitter adresinden duyurdu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Bülent Arınç, hastalık semptonları sebebiyle şüphelendiklerini ve hastaneye başvurduklarını sonrasında ise eşi ve kendisine yapılan korona virüs testini sonucunun pozitif çıktığını paylaştı. Ayrıca Arınç, şu an için sağlık durumlarının iyi olduğunu ve doktor gözetiminde olduklarını sözlerine ekledi.