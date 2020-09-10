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Bülent Arınç da Covid'e yakalandığını duyurdu

Eski Meclis Başkanı Bülent Arınç sosyal medya hesabından eşi ve kendisinin corona sebebi ile tedaviye alındığını duyurdu

10 Eylül 2020 Perşembe 19:57
Bülent Arınç da Covid'e yakalandığını duyurdu
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Siyasilerden biri daha korona virüs sebebi ile tedavi altına alındı. Binali Yıldırım ve eşinin ardından Fatih Öztrak da korona virüse yakalandığını duyurmuştu. Bülent Arınç ve eşinin de korona virüs nedeni ile tedavi altına alındığı öğrenildi.


Eski Meclis Başkanı olan ve şu an Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi olan Bülent Arınç ve eşi Covid19’a yakalandı.  Sosyal medya hesabından açıklama yapan Arınç, durumlarının iyi olduğunu ve evde tedavi olduklarını söyleyerek hastalıkla mücadele eden herkese şifa dileklerinde bulundu.

 



Son Güncelleme: 10.09.2020 19:57
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Anahtar Kelimeler:
#bülentarınçCoronavirus
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