Bugün tespit edilen vaka sayısı 1.581 kişi! 7 Ekim korona virüs vaka tablosu açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgının başından bu yana olduğu gibi günün koronavirüs vaka durumunu sosyal medya hesabından duyurdu.

Turkuaz tabloda açıklanan resmi rakamlara göre bugün hastanelerde yapılan koronavirüs test sayısı 116 bini aşarken hastalık tespit edilen kişi sayısı bin 581 oldu. Öte yandan toplam yapılan kovid 19 test sayıyı 11 milyonun üzerine çıktı.

Bugün hayatını kaybeden kişi sayısı ise 56 kişi artarak toplam vefat 8 bin 609 oldu. Ayrıca tablo incelendiğinde hastalığa yakalanan kişilerde ki zatürre oranının yüzde 6,2 olduğu görüldü.

Türkiye'de hastanelerde ki yatak doluluk oranı ise yüze 48,6 olarak belirtildi.

Bakan Koca,sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamada ağır hasta sayılarının düşürülmesinden hastalığın erken teşhis ve tedaviye bağlı olduğunun altının çizdi.

7 EKİM KORONAVİRÜS VAKA DURUMU